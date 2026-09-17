Prima pagină » Știrile zilei » China, la cererea Arabiei Saudite, a cerut Iranului să oprească ofensiva rebelilor Houthi spre Marea Roșie

China, la cererea Arabiei Saudite, a cerut Iranului să oprească ofensiva rebelilor Houthi spre Marea Roșie

China a cerut Iranului să își folosească influența asupra rebelilor Houthi pentru a limita ofensiva acestora în Yemen și la Marea Roșie, după ce Arabia Saudită a solicitat sprijinul Beijingului. Ofensiva rebelilor amenință rutele de export petrolier ale Arabiei Saudite, dar și importurile din regiune, de care China este dependentă.
China, la cererea Arabiei Saudite, a cerut Iranului să oprească ofensiva rebelilor Houthi spre Marea Roșie
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
17 sept. 2026, 16:15, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

China a cerut Teheranului să tempereze acțiunile rebelilor Houthi de la Marea Roșie, potrivit a trei surse iraniene, citate de Reuters

Presiuni diplomatice în spatele ușilor închise

Demersul Beijingului vine după ce avansul militar al rebelilor Houthi a expus rutele maritime și exporturile de petrol ale Arabiei Saudite, determinând Riadul să solicite sprijinul Chinei. 

Deși pe plan public China a pledat pentru reținere și dialog, în privat a transmis mesaje ferme către conducerea Iranului în vederea prevenirii extinderii conflictului și a afectării rutelor alternative de transport. 

Demersul diplomației chineze a venit în contextul avansului rapid al rebelilor yemeniți de-a lungul coastei Mării Roșii și în apropierea strâmtorii Bab el Mandeb, una dintre cele mai tranzitate rute petroliere din lume. 

Teheranul a replicat că stabilitatea și pacea în regiune depind de încheierea războiului americano-israelian împotriva Iranului. 

„China nu dorește ca tensiunile regionale să se extindă și mai mult în Yemen și în Marea Roșie. Escaladarea instabilității regionale nu servește intereselor niciunei părți. Suveranitatea și securitatea tuturor țărilor trebuie respectate, iar infrastructura vitală pentru traiul populației nu trebuie să devină țintă. China cere încetarea acțiunilor care complică și mai mult situația și îndeamnă la soluționarea problemelor prin dialog și negociere”, a transmis diplomația chineză. 

Amenințare critică pentru tranzitul petrolier mondial

China este cel mai mare partener comercial al Iranului de peste un deceniu și principalul său cumpărător de țiței, achiziționând în 2025 peste 80% din exporturile maritime de petrol ale Teheranului. 

De asemenea, aproximativ jumătate din importurile sale de petrol provin din Orientul Mijlociu, iar schimburile comerciale cu statele din Consiliul de Cooperare al Golfului ating circa 300 de miliarde de dolari anual. 

În contextul în care strâmtoarea Ormuz este deja practic blocată de Iran, o serie de atacuri susținute ale rebelilor Houthi în Marea Roșie și în strâmtoarea Bab el Mandeb ar perturba simultan ambele artere principale de tranzit petrolier din Orientul Mijlociu. 

Deși China rămâne un aliat economic și diplomatic crucial, influența sa asupra conducerii de la Teheran are limite. În interiorul Iranului au existat nemulțumiri legate de nivelul modest al investițiilor chineze non petroliere în comparație cu cele direcționate către țările arabe din Golf. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Un nou brand auto a intrat în România: SUV cu 7 locuri, la un preț surprinzător
GSP.ro
Marine Le Pen avertizează: „Fie NATO intră în acest război și va fi Al Treilea Război Mondial, fie vom asista la un război de o sută de ani”
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Un val de aer polar va lovi România! Temperaturile scad cu până la 15 grade. În anumite zone va ninge!
CSID
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia