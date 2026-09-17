China, la cererea Arabiei Saudite, a cerut Iranului să oprească ofensiva rebelilor Houthi spre Marea Roșie

China a cerut Teheranului să tempereze acțiunile rebelilor Houthi de la Marea Roșie, potrivit a trei surse iraniene, citate de Reuters.

Presiuni diplomatice în spatele ușilor închise

Demersul Beijingului vine după ce avansul militar al rebelilor Houthi a expus rutele maritime și exporturile de petrol ale Arabiei Saudite, determinând Riadul să solicite sprijinul Chinei.

Deși pe plan public China a pledat pentru reținere și dialog, în privat a transmis mesaje ferme către conducerea Iranului în vederea prevenirii extinderii conflictului și a afectării rutelor alternative de transport.

Demersul diplomației chineze a venit în contextul avansului rapid al rebelilor yemeniți de-a lungul coastei Mării Roșii și în apropierea strâmtorii Bab el Mandeb, una dintre cele mai tranzitate rute petroliere din lume.

Teheranul a replicat că stabilitatea și pacea în regiune depind de încheierea războiului americano-israelian împotriva Iranului.

„China nu dorește ca tensiunile regionale să se extindă și mai mult în Yemen și în Marea Roșie. Escaladarea instabilității regionale nu servește intereselor niciunei părți. Suveranitatea și securitatea tuturor țărilor trebuie respectate, iar infrastructura vitală pentru traiul populației nu trebuie să devină țintă. China cere încetarea acțiunilor care complică și mai mult situația și îndeamnă la soluționarea problemelor prin dialog și negociere”, a transmis diplomația chineză.

Amenințare critică pentru tranzitul petrolier mondial

China este cel mai mare partener comercial al Iranului de peste un deceniu și principalul său cumpărător de țiței, achiziționând în 2025 peste 80% din exporturile maritime de petrol ale Teheranului.

De asemenea, aproximativ jumătate din importurile sale de petrol provin din Orientul Mijlociu, iar schimburile comerciale cu statele din Consiliul de Cooperare al Golfului ating circa 300 de miliarde de dolari anual.

În contextul în care strâmtoarea Ormuz este deja practic blocată de Iran, o serie de atacuri susținute ale rebelilor Houthi în Marea Roșie și în strâmtoarea Bab el Mandeb ar perturba simultan ambele artere principale de tranzit petrolier din Orientul Mijlociu.

Deși China rămâne un aliat economic și diplomatic crucial, influența sa asupra conducerii de la Teheran are limite. În interiorul Iranului au existat nemulțumiri legate de nivelul modest al investițiilor chineze non petroliere în comparație cu cele direcționate către țările arabe din Golf.