Prima pagină » Știrile zilei » Un candidat la prezidențialele din Franța vrea oprirea banilor pentru Ucraina: Financiar, nu mai putem

Un candidat la prezidențialele din Franța vrea oprirea banilor pentru Ucraina: Financiar, nu mai putem

Lidera extremei drepte franceze și candidată la președinție, Marine Le Pen, a declarat că Franța ar trebui să oprească sprijinul financiar acordat Ucrainei, chiar dacă rămâne deschisă continuării susținerii țării prin alte mijloace.
Un candidat la prezidențialele din Franța vrea oprirea banilor pentru Ucraina: Financiar, nu mai putem
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
17 sept. 2026, 16:48, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șefa partidului Adunarea Națională Marine Le Pen a susținut că eforturile de până acum ale Parisului au fost deja considerabile, iar constrângerile bugetare interne impun o limitare a ajutorului direct.  

Cu toate acesta, candidata a explicat că Franța ar putea continua să instruiască militari ucraineni și să furnizeze echipamente militare pentru apărarea Ucrainei. 

„Având în vedere amploarea a ceea ce am făcut până acum, care este considerabilă, spunem că nu mai putem continua. Acesta nu este un act de ostilitate față de Ucraina. Putem continua să le instruim soldații și forțele armate și le putem furniza în continuare echipamente pentru a se putea apăra. Însă, din punct de vedere financiar, nu mai putem face acest lucru”, a declarat Le Pen, citată de Politico

Franța se confruntă cu presiuni asupra finanțelor publice, iar deficitul bugetar este estimat să depășească 5% în acest an. 

„Nu poți spune, pe de o parte, că nu există niciun euro pentru ajustarea pensiilor în funcție de inflație, dar, pe de altă parte, că există miliarde pentru contribuția netă la Uniunea Europeană”, a mai declarat Le Pen. 

În pofida acuzațiilor repetate din partea rivalilor politici, care susțin că poziția sa servește intereselor Kremlinului, Le Pen a prezentat viziunea sa diplomatică. 

Candidată a precizat că dacă va câștiga fotoliul de la Elysee, Franța ar urma să organizeze o conferință de pace care să aducă la aceeași masă Rusia, Ucraina și alte puteri europene, precum Germania și Polonia, cu scopul declarat de a pune capăt războiului. 

Le Pen s-a pronunțat și împotriva propunerilor privind protejarea spațiului aerian ucrainean cu avioane de luptă franceze. Ea a susținut că o astfel de măsură ar putea implica Franța direct în conflict și ar transforma-o într-o „cobeligerantă”. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Laura Giurcanu pleacă din România și se mută cu iubitul fotbalist: „În urmă cu 6 luni mi-a scris...”
GSP.ro
Siegfried Mureșan a acceptat pe Facebook propunerea de a fi următorul prim-ministru al României, făcută de Nicușor Dan la Cotroceni
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Un val de aer polar va lovi România! Temperaturile scad cu până la 15 grade. În anumite zone va ninge!
CSID
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia