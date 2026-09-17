Un candidat la prezidențialele din Franța vrea oprirea banilor pentru Ucraina: Financiar, nu mai putem

Șefa partidului Adunarea Națională Marine Le Pen a susținut că eforturile de până acum ale Parisului au fost deja considerabile, iar constrângerile bugetare interne impun o limitare a ajutorului direct.

Cu toate acesta, candidata a explicat că Franța ar putea continua să instruiască militari ucraineni și să furnizeze echipamente militare pentru apărarea Ucrainei.

„Având în vedere amploarea a ceea ce am făcut până acum, care este considerabilă, spunem că nu mai putem continua. Acesta nu este un act de ostilitate față de Ucraina. Putem continua să le instruim soldații și forțele armate și le putem furniza în continuare echipamente pentru a se putea apăra. Însă, din punct de vedere financiar, nu mai putem face acest lucru”, a declarat Le Pen, citată de Politico.

Franța se confruntă cu presiuni asupra finanțelor publice, iar deficitul bugetar este estimat să depășească 5% în acest an.

„Nu poți spune, pe de o parte, că nu există niciun euro pentru ajustarea pensiilor în funcție de inflație, dar, pe de altă parte, că există miliarde pentru contribuția netă la Uniunea Europeană”, a mai declarat Le Pen.

În pofida acuzațiilor repetate din partea rivalilor politici, care susțin că poziția sa servește intereselor Kremlinului, Le Pen a prezentat viziunea sa diplomatică.

Candidată a precizat că dacă va câștiga fotoliul de la Elysee, Franța ar urma să organizeze o conferință de pace care să aducă la aceeași masă Rusia, Ucraina și alte puteri europene, precum Germania și Polonia, cu scopul declarat de a pune capăt războiului.

Le Pen s-a pronunțat și împotriva propunerilor privind protejarea spațiului aerian ucrainean cu avioane de luptă franceze. Ea a susținut că o astfel de măsură ar putea implica Franța direct în conflict și ar transforma-o într-o „cobeligerantă”.