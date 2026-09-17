Păcatul financiar al Europei: Topul mondial al datoriilor și paradoxul incredibil al uneia dintre cele mai mari economii

Studiul realizat de Visual Capitalist măsoară creditul acordat sectorului nefinanciar ca procent din PIB, excluzând băncile. Oferă o imagine asupra nivelului de datorie al economiilor analizate, conform Idealista.

Rezultatul oferă o hartă clară a riscului structural pentru fiecare economie în parte. Luxemburgul conduce la raportul datorie/PIB combinat cu 446,4%, urmat de Hong Kong (406,5%) și Japonia (369,5%).

Datoria publică rămâne puternic concentrată în Europa de Sud și Asia de Est

Grecia (146,5%), Italia (137,1%), Franța (116,0%), Spania (100,7%) și Portugalia (89,7%) se află toate în top 15 mondial.

Singurul caz aparte este Singapore (166,2%), unde veniturile din titlurile de stat sunt reinvestite prin lege în fondul național de pensii, garantând un rating AAA.

Cazul Italiei rămâne însă cel mai deosebit din întregul set de date.

Deși are o datorie combinată de 231,4% din PIB (locul 19), structura sa internă este extrem de asimetrică: în timp ce statul este uriaș de îndatorat (137,1%), gospodăriile (35,8%) și întreprinderile (58,5%) au printre cele mai scăzute niveluri de creditare din Europa de Vest.