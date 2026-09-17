Prima pagină » Economic » Păcatul financiar al Europei: Topul mondial al datoriilor și paradoxul incredibil al uneia dintre cele mai mari economii

Păcatul financiar al Europei: Topul mondial al datoriilor și paradoxul incredibil al uneia dintre cele mai mari economii

Dintre cele 43 de economii principale ale lumii analizate de Banca Reglementărilor Internaționale pe baza datelor din al patrulea trimestru al anului 2025, Japonia rămâne țara cu cel mai mare raport datorie/PIB, dar Italia nu stă cu mult mai bine, ocupând locul al patrulea în clasamentul datoriei publice.
Păcatul financiar al Europei: Topul mondial al datoriilor și paradoxul incredibil al uneia dintre cele mai mari economii
Sursa foto: Gerard Bottino/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Andreea Tobias
17 sept. 2026, 13:29, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Studiul realizat de Visual Capitalist măsoară creditul acordat sectorului nefinanciar ca procent din PIB, excluzând băncile. Oferă o imagine asupra nivelului de datorie al economiilor analizate, conform Idealista.

Rezultatul oferă o hartă clară a riscului structural pentru fiecare economie în parte. Luxemburgul conduce la raportul datorie/PIB combinat cu 446,4%, urmat de Hong Kong (406,5%) și Japonia (369,5%).

Datoria publică rămâne puternic concentrată în Europa de Sud și Asia de Est

Grecia (146,5%), Italia (137,1%), Franța (116,0%), Spania (100,7%) și Portugalia (89,7%) se află toate în top 15 mondial.

Singurul caz aparte este Singapore (166,2%), unde veniturile din titlurile de stat sunt reinvestite prin lege în fondul național de pensii, garantând un rating AAA.

Cazul Italiei rămâne însă cel mai deosebit din întregul set de date.

Deși are o datorie combinată de 231,4% din PIB (locul 19), structura sa internă este extrem de asimetrică: în timp ce statul este uriaș de îndatorat (137,1%), gospodăriile (35,8%) și întreprinderile (58,5%) au printre cele mai scăzute niveluri de creditare din Europa de Vest.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Un nou brand auto a intrat în România: SUV cu 7 locuri, la un preț surprinzător
GSP.ro
Robert Turcescu, verdict dur despre criza politică. De ce crede că alegerile anticipate sunt singura soluție. „Suntem în situația boală lungă, moarte sigură”
Gandul
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Cum îți dai seama că suferi de depresie. Primele semne pe care nu ar trebui să le ignori
CSID
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia