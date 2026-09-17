Grecia se împrumută mai ieftin decât Franța, deși are o datorie uriașă. Unde se află România

Pe 16 septembrie, randamentul obligațiunilor grecești pe 10 ani era de aproximativ 4,28%. În Franța, randamentul ajunsese la circa 4,52%. Diferența este surprinzătoare dacă este comparată cu nivelul datoriei publice. Potrivit datelor Eurostat în primul trimestru din 2026, Grecia avea o datorie publică echivalentă cu 143,5% din PIB. Franța avea 117,6%.

Grecia avea însă un avantaj important: datoria sa se afla pe o traiectorie descendentă. Într-un singur an, raportul datoriei la PIB a scăzut cu 9,4 puncte procentuale. În Franța, situația a fost inversă. Datoria raportată la PIB a crescut cu 4 puncte procentuale în aceeași perioadă.

Grecia își reduce datoria, Franța continuă să se împrumute

Comisia Europeană estimează că diferența dintre cele două state va continua să se vadă în următorii ani. Potrivit prognozei publicate în mai 2026, datoria Greciei ar urma să coboare la 134,4% din PIB în 2027.

În cazul Franței, aceeași prognoză indică o creștere până la 120,2% din PIB. Situația bugetară contribuie la această diferență. Grecia a înregistrat în 2025 un excedent guvernamental de 1,7% din PIB. Pentru 2026, Comisia Europeană estima un alt excedent, de 0,8%.

Franța a avut în schimb un deficit de 5,1% din PIB în 2025. Perspectivele franceze s-au deteriorat ulterior. În septembrie, ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, a redus estimarea de creștere economică pentru 2026 de la 0,7% la 0,5%. El a declarat și că ținta inițială de deficit de 5% din PIB nu mai poate fi atinsă.

Grecia are o datorie uriașă, dar nu trebuie să o refinanțeze rapid

Un element important este structura datoriei Greciei. Țara a trecut printr-o criză financiară severă și a beneficiat de programe internaționale de salvare. O parte importantă a împrumuturilor obținute atunci are scadențe foarte lungi. La sfârșitul lunii iunie 2026, maturitatea medie a datoriei Greciei era de aproximativ 18,3 ani. Portofoliul era practic integral cu dobândă fixă după operațiunile de acoperire financiară.

Această structură reduce presiunea exercitată de creșterea dobânzilor asupra finanțelor Greciei. Statul elen nu este nevoit să refinanțeze într-un timp scurt volume foarte mari de datorie la noile costuri de pe piață. Situația este diferită în Franța, care are în față un program mult mai mare de finanțare.

Franța trebuie să găsească sute de miliarde de euro

Franța intenționează să emită în 2026 obligațiuni pe termen mediu și lung în valoare de aproximativ 310 miliarde de euro, după răscumpărări.

Grecia are pentru același an un program de emisiuni pe termen mediu și lung de aproximativ 8 miliarde de euro. Diferența de dimensiune este uriașă. Randamentul cerut de investitori este influențat astfel nu doar de nivelul datoriei, ci și de cantitatea de obligațiuni pe care un stat trebuie să o vândă și de perspectivele finanțelor sale publice.

Franța are în continuare ratinguri de credit superioare celor ale Greciei. Prin urmare, faptul că obligațiunile grecești au ajuns momentan să ofere un randament mai mic decât cele franceze nu înseamnă că Grecia are un rating suveran mai bun. Este o fotografie a condițiilor de finanțare de pe piață, nu o inversare a clasamentului ratingurilor.

România are o datorie mult mai mică

România se află într-o situație complet diferită. În primul trimestru din 2026, datoria publică a României era de 60,1% din PIB. Nivelul este cu mult sub cel al Greciei și Franței.

Problema României este însă deficitul bugetar și ritmul în care datoria a crescut. În primul trimestru din 2026, raportul datoriei publice a fost cu 4,3 puncte procentuale mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent. În 2025, România a înregistrat un deficit bugetar de 7,9% din PIB. A fost cel mai mare deficit din Uniunea Europeană.

Pentru 2026, Comisia Europeană estimează un deficit de 6,2% din PIB. Pentru 2027, prognoza indică 5,8%. În același timp, datoria publică a României este estimată să ajungă la 63,3% din PIB în 2027.

România se împrumută mult mai scump

Diferența devine și mai interesantă atunci când sunt comparate dobânzile. Pe 16 septembrie, randamentul obligațiunilor României pe 10 ani era de aproximativ 7,30%. Pentru Grecia, randamentul era de circa 4,28%, iar pentru Franța de aproximativ 4,52%.

România plătea astfel cu aproximativ 3 puncte procentuale mai mult decât Grecia pentru finanțarea pe 10 ani. Față de Franța, diferența era de aproximativ 2,78 puncte procentuale. Comparația arată că nivelul datoriei publice nu este singurul criteriu care determină costul împrumuturilor unui stat.

Investitorii urmăresc și deficitul bugetar, direcția datoriei, necesarul de finanțare, structura împrumuturilor și perspectivele economice. În cazul României, deficitul foarte mare și creșterea datoriei reprezintă factori importanți în evaluarea riscului financiar. România mai are o particularitate. Potrivit datelor Eurostat, la sfârșitul lui 2025, aproximativ 53% din datoria guvernamentală era denominată în valută.