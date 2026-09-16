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Volei: România a învins Franța, campioana olimpică, după o revenire spectaculoasă de la 0-2

Naționala masculină de volei a României a învins miercuri Franța, campioana olimpică, cu 3-2, în ultimul meci din grupa D a Campionatului European. Tricolorii au revenit după ce au fost conduși cu 2-0 la seturi.
Volei: România a învins Franța, campioana olimpică, după o revenire spectaculoasă de la 0-2
Sursa foto: Dan Tautan/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
16 sept. 2026, 22:50, Sport
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România s-a impus cu 16-25, 25-27, 25-20, 35-33 și 15-12, după un meci de 140 de minute disputat în BTarena din Cluj-Napoca.

Franța a câștigat primele două seturi și părea aproape de victorie, însă România a revenit și a câștigat setul al treilea cu 25-20.

Cel mai spectaculos moment al partidei a venit în setul al patrulea. Franța a avut patru mingi de meci, dar România le-a salvat pe toate. Tricolorii au avut apoi nevoie de șapte mingi de set pentru a se impune cu 35-33 și a trimite partida în decisiv.

România s-a impus în setul al cincilea cu 15-12, obținând victoria cu 3-2.

Daniel Chițigoi a fost principalul marcator al României, cu 28 de puncte. În echipa Franței, Stephen Boyer a încheiat partida cu 21 de puncte

România era deja calificată în optimile de finală ale Campionatului European. Tricolorii vor întâlni Ucraina.

Tricolorii au încheiat grupa D pe locul al treilea, cu 9 puncte, după Franța și Germania.

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