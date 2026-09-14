România, duel cu Turcia la Cluj-Napoca pentru calificarea în optimile EuroVolley 2026

România ocupă locul al treilea în clasamentul grupei de la EuroVolley 2026, cu patru puncte după trei partide, în timp ce Turcia se află pe poziția a patra, cu trei puncte. Primele patru formații din fiecare grupă se califică în optimile de finală.

Tricolorii au început Grupa D, găzduită de România, la Cluj, cu o înfrângere în fața Letoniei, 1-3, dar au trecut apoi de Elveția cu 3-1. Sâmbătă, România a pierdut dramatic în fața Germaniei, 2-3, după ce a revenit de la 0-2 la seturi. România a obținut totuși un punct important în lupta pentru calificare.

Turcia a pierdut primele două meciuri disputate, cu Germania, scor 1-3, respectiv cu Franța, scor 0-3. Dar, duminică a obținut primul succes, învingând Elveția, cu 3-0.

Bela Bartha, centrul naționalei României și fost campion în Italia cu Itas Trentino, consideră că evoluția tricolorilor trebuie să rămână la nivelul arătat cu Germania și în partida cu Turcia.

„Cred că ăsta este jocul nostru pe care ar trebui să-l facem meci de meci. Cu siguranță putem să jucăm și mai bine de atât și în meciul cu Turcia trebuie să facem asta. Să jucăm cel puțin la fel de bine sau chiar mai bine, ca să obținem victoria și calificarea”, a declarat Bartha, despre meciul cu Turcia.

„Cred că-i meciul crucial, fiecare meci trebuie luat pe rând. O să dăm tot ce avem mai bun și la final o să vedem rezultatul. Dar eu cred că o să facem o treabă bună”, a adăugat voleibalistul român.

România, la un pas de calificarea în optimi

După trei etape, Franța conduce grupa D cu nouă puncte, urmată de Germania, cu opt puncte. România are patru puncte, ocupând locul al treilea. Turcia și Letonia au câte trei puncte fiecare, în timp ce Elveția nu are niciun punct.

Ultima partidă a tricolorilor în faza grupelor este programată miercuri, de la ora 20:00, împotriva Franței, campioana olimpică.

România a ajuns în sferturile de finală la ediția precedentă a Campionatului European, din 2023, clasându-se pe locul al șaptelea.