O sportivă a avut diaree chiar în timpul competiției. Alți sportivi au alunecat pe pista de atletism

Sportiva australiană Joanna Wetshik a avut probleme digestive în timpul cursei HYROX din China. Potrivit The New Zealand Herald, sportiva a început să aibă diaree chiar în timpul competiției. Urmele au fost observate pe picioarele ei, pe haine, pe pistă și pe echipamente.

În ciuda problemelor stomacale severe provocate de efortul fizic extrem, sportiva de 22 de ani a refuzat să abandoneze. Ea a continuat să alerge reușind în cele din urmă să câștige cursa.

Imediat după cursă, Joanna a fost dusă la spital pentru recuperare și hidratare prin perfuzii. Ea a postat pe Instagram o poză de pe patul de spital cu mesajul: „Tragi tare sau pleci acasă… o victorie este o victorie”. Ulterior, din cauza valului uriaș de reacții, a șters postarea și a oprit comentariile.

Incidentul a stârnit un val de critici

Cursele nu au fost întrerupte, așa că ceilalți participanți au fost nevoiți să continue competiția pe o pistă contaminată și să folosească același echipament. Unii sportivi au alunecat ceea ce a amplificat scandalul.

În plus, competițiile HYROX se desfășoară în spații închise, iar sportivii au vorbit despre riscurile biologice și de igienă.

Reacția organizatorilor

Organizatorii au fost criticați pentru nerespectarea normelor sanitare. Ulterior, ei au înlocuit echipamentele și pista contaminate și au efectuat o dezinfectare. Reprezentanții HYROX China au emis un comunicat prin care au explicat că benzile afectate au fost izolate rapid, echipamentele contaminate au fost scoase din uz și înlocuite, iar întreaga suprafață a trecut printr-un proces masiv de dezinfecție și curățare, inclusiv schimbarea mochetelor.

Organizația HYROX a recunoscut că protocoalele lor medicale pentru astfel de cazuri de contaminare biologică nu sunt foarte clare.

Totuși, reprezentanții organizației au sărit în apărarea sportivei care a fost hărțuită în mediul online. Ei au avertizat că vor primi interdicție permanentă toți cei care trimit amenințări sau mesaje de ură la adresa sportivei din Australia.