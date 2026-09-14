Cristiano Ronaldo cere interzicerea pe viață a suporterilor care au scandat numele lui Diogo Jota

Scandările au avut loc sâmbătă, la partida dintre Al-Taawoun și Al-Hilal, disputată la Buraydah, arată Al Jazeera. În timpul meciului, imagini filmate din tribune și distribuite pe rețelele sociale par să surprindă suporteri ai echipei gazdă scandând numele „Jota”, în timp ce Ruben Neves, jucătorul lui Al-Hilal, se afla pe teren.

Neves a reacționat la scandări ducându-și mâna la ochi și apoi indicând spre cer. Portughezul era unul dintre apropiații lui Diogo Jota și a fost unul dintre purtătorii sicriului la funeraliile fotbalistului.

După meci, în zona rezervată interviurilor, Neves a avut o reacție la adresa celor care au făcut scandările. „Sper să nu meargă să se roage după aceea”, a spus fotbalistul.

Aficionados del Al Taawon corearon el nombre de Diogo Jota para provocar de Ruben Neves durante un partido de la liga de Arabia. Al Hilal goleó 6-0 a su rival. (vía Azizihere1) pic.twitter.com/x2UCZeKpjJ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 13, 2026

Cristiano Ronaldo cere sancțiuni drastice

Momentul a ajuns și la Cristiano Ronaldo, care a reacționat la o postare de pe Instagram în care erau prezentate imaginile din timpul partidei. Căpitanul lui Al-Nassr a cerut intervenția ligii și a susținut că suporterii implicați ar trebui să nu mai aibă acces pe stadioane.

„Liga trebuie să ia măsuri și să sancționeze acest tip de comportament al fanilor”, a scris Ronaldo. Fotbalistul portughez a adăugat că astfel de gesturi depășesc limitele sportului și că persoanele responsabile nu ar trebui să mai poată intra vreodată pe un stadion.

Diogo Jota a murit în 2025

Diogo Jota a murit pe 3 iulie 2025, într-un accident rutier produs în provincia Zamora, în nord-vestul Spaniei. Fratele său, André Silva, a murit, de asemenea, în accident. Ruben Neves a fost unul dintre apropiații lui Jota și a participat la funeraliile acestuia în calitate de purtător al sicriului. Contextul face ca incidentul de la meciul Al-Taawoun – Al-Hilal să fi căpătat o încărcătură emoțională deosebită.

Al-Hilal a depus o plângere

Al-Hilal a anunțat duminică faptul că a depus o plângere la Federația Saudită de Fotbal în legătură cu incidentul. Clubul a transmis că respinge categoric astfel de comportamente îndreptate împotriva jucătorilor sau familiilor acestora și și-a exprimat încrederea că vor fi luate măsuri pentru protejarea integrității competiției.

La rândul său, Al-Taawoun a condamnat scandările și a transmis că acestea sunt „complet inacceptabile” și nu reprezintă clubul, suporterii săi sau valorile asociate tribunelor sale.

Clubul a anunțat că va lua toate măsurile necesare, în colaborare cu autoritățile competente, pentru ca un astfel de incident să nu se repete și pentru ca persoanele responsabile să fie sancționate. Incidentul a avut loc într-un meci dominat categoric de Al-Hilal. Echipa lui Ruben Neves s-a impus cu 6-0, iar mijlocașul portughez a evoluat timp de 75 de minute înainte să fie înlocuit.