Zverev, diagnosticat cu diabet, îi dedică mamei sale trofeul de la US Open: „Această boală nu ne va defini”

În discursul susținut după meci, Zverev a rememorat momentul în care, la doar patru ani, a fost diagnosticat cu diabet și a vorbit despre rolul decisiv pe care l-a avut mama sa în parcursul său spre tenisul de performanță.

„Când copilul tău de patru ani este diagnosticat cu diabet, iar medicii îți spun că viața lui va fi limitată, ai nevoie de o mamă foarte puternică pentru a ieși de acolo și a spune: «Fiul meu va fi ceea ce își dorește să fie. Dacă vrea să fie jucător de tenis, va fi jucător de tenis. Dacă vrea să facă altceva, va face altceva, dar această boală nu ne va defini»”, a spus Zverev.

Germanul trăiește cu diabet de la vârsta de patru ani, însă boala nu l-a împiedicat să ajungă unul dintre cei mai importanți jucători ai generației sale.

Victoria de la New York vine la doar trei luni după primul său titlu de Grand Slam, cucerit la Roland Garros. Germanul consideră că succesul de la Paris l-a eliberat de presiunea acumulată după finala pierdută la US Open în 2020, în fața lui Dominic Thiem.

„Cred că cicatricile finalei din 2020 au dispărut după ce am câștigat la Paris. Am spus asta și la Wimbledon. Chiar dacă am pierdut finala, m-am bucurat de meci. M-am bucurat să fiu într-o finală de Grand Slam, să joc pe terenul central, în fața unui public extraordinar. Acum este mai multă bucurie să joc astfel de finale”, a explicat Zverev, la conferința de presă după finala de la US Open.

Zverev, despre momentul din finalul partidei: „Pur și simplu am uitat scorul”

Germanul a avut și o explicație pentru finalul neobișnuit al meciului. După ce a câștigat punctul decisiv, Zverev a rămas pe linia de fund a terenului, pregătit să primească următorul serviciu, fără să realizeze că partida se încheiase. El a spus că era atât de concentrat încât nu a auzit anunțul arbitrului și uitase scorul.

„În acel moment eram foarte mult în joc. Nu auzeam deloc zgomotul. Eram într-un fel de tunel. Nu am auzit că arbitrul a spus «Game, set, match». Pur și simplu am uitat scorul. Credeam că era 5-1, nu 6-2”, a povestit Zverev.

Germanul consideră că tocmai această stare de concentrare l-a ajutat să nu simtă presiunea momentului decisiv, care îl afectase în trecut.

Zverev a insistat și asupra muncii care a stat în spatele succesului său, spunând că nu se consideră cel mai talentat jucător din circuit.

„Nu cred că sunt talentat în mod deosebit. Cred că cea mai mare parte a tenisului meu vine din muncă, din foarte multe ore petrecute pe teren, în sala de sport și pe pista de atletism. Așa joc eu tenis”, a afirmat campionul de la New York.

El l-a lăudat și pe Shelton, despre care a spus că și-a îmbunătățit considerabil jocul. „Este foarte talentat, dar este și foarte muncitor. Îl vezi mereu cu tatăl său după meciuri și înaintea meciurilor, lucrând la lucruri diferite. În fiecare an își îmbunătățește ceva”, a spus el.

Ben Shelton: „Vreau să continui să devin mai bun”

Pentru Ben Shelton, înfrângerea a fost cu atât mai dureroasă cu cât americanul se afla la prima finală de Grand Slam din carieră.

„Sunt motivat. Sunt dezamăgit de cum a decurs ziua de astăzi. Sunt fericit pentru progresul pe care simt că l-am făcut, dar înfrângerea asta doare sută la sută. Mergem mai departe. Vreau să continui să devin mai bun și să apar la Australian Open și mai puternic”, a spus Shelton.

Americanul a recunoscut că nu și-a executat loviturile de forehand la nivelul dorit și că a comis prea multe erori în momentele în care avea șansa să preia controlul.

„Nu am jucat de pe fundul terenului așa cum mi-am dorit. Nu am fost precis cu forehandul atunci când am atacat. Am făcut prea multe greșeli. Vreau să fiu mai letal cu forehandul”, a spus Shelton.

Chiar și după înfrângere, americanul a subliniat cât de importantă a fost experiența primei sale finale majore.

„Este un sentiment incredibil să ieși pe acel teren. Nu am mai simțit niciodată ceva asemănător. Este un sentiment care creează dependență. Aceasta este poziția în care vreau să fiu”, a completat americanul.

Shelton va urca luni pe locul patru în clasamentul ATP, cea mai bună poziție a carierei.

Zverev a câștigat finala cu 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2, după trei ore și 37 de minute de joc. Germanul a controlat cea mai mare parte a partidei prin constanța de pe linia de fund și capacitatea de a limita armele principale ale americanului.