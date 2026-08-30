Roger Federer, în lacrimi la ceremonia Hall of Fame. Mesajul emoționant al legendarului tenismen elvețian

Federer a glumit spunând că discursul său ar putea dura până dimineața, având în vedere numeroasele pauze pe care a trebuit să le facă pentru a-și recăpăta calmul.

„Este uimitor să te vezi într-un loc ca acesta, să te plimbi prin Hall of Fame, să te cufunzi în istoria acestui sport. Asta înseamnă totul pentru mine”, a spus Federer, citat de ATP.

Băiat de mingi la Basel

Legenda elvețiană a explicat că, deși acum face parte din Hall of Fame, faima nu a fost niciodată scopul său. În schimb, și-a dorit să-și petreacă viața făcând ceva ce iubește.

Federer i-a dus pe cei prezenți înapoi în țara sa natală și și-a amintit perioada în care, la 13 ani, era băiat de mingi la turneul de la Basel.

„Emoția de a sta atât de aproape de jucători, de a le servi mingea, de a le înmâna prosopul, de a-i vedea transpirând, de a-i urmări cum se luptă, cum își găsesc soluțiile — adversitatea, intensitatea. Îmi amintesc că a doua zi dimineață nu mai puteam să-mi mișc picioarele”, a povestit el.

Părinții săi, Lynette și Robert, i-au spus că a luat pentru prima dată o rachetă în mână la vârsta de trei ani.

„Racheta de lemn a tatălui meu, exact. Am crescut cu rachete de lemn și mingi de tenis albe, atât de bătrân sunt”, a glumit Federer.

Peste 7.000 de perechi de șosete

În discursul său, Federer nu s-a concentrat aproape deloc asupra recordurilor și trofeelor câștigate. A preferat să vorbească despre detalii aparent banale, dar care au făcut parte din viața sa de jucător.

El a amintit cele peste 5.000 de bentițe pe care le-a purtat și cele peste 7.000 de perechi de șosete, explicând că purta câte două perechi la fiecare meci și trei perechi la un meci din primul tur de la Wimbledon.

„Dar, sincer, nu există nicio modalitate de a măsura ce înseamnă să fii aici”, a spus Federer.

Omagiu pentru soția sa, Mirka

Federer le-a mulțumit părinților și antrenorilor săi „pentru tot timpul petrecut alături de mine pe teren”.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale discursului a fost cel dedicat soției sale, Mirka, despre care Federer a spus că „mă inspiră în fiecare zi”.

Tenismenul elvețian a subliniat și faptul că, deși cariera sa competițională s-a încheiat, tenisul va rămâne pentru totdeauna „la intersecția tuturor lucrurilor care îmi sunt cele mai dragi”.

„Acest băiat din Basel vă mulțumește pentru această onoare incredibilă”, a spus Federer.

Locul 1 mondial timp de 310 săptămâni

Roger Federer a câștigat 103 titluri la nivel de circuit, dintre care 20 de trofee de Grand Slam, și a disputat 1.251 de meciuri la nivel de circuit.

El a ocupat locul 1 în clasamentul PIF ATP timp de 310 săptămâni, inclusiv un record de 237 de săptămâni consecutive în fruntea ierarhiei mondiale.

La 45 de ani, Federer devine astfel membru al International Tennis Hall of Fame, una dintre cele mai importante recunoașteri pentru o carieră care a schimbat istoria tenisului.