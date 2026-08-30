Prima pagină » Sport » Roger Federer, în lacrimi la ceremonia Hall of Fame. Mesajul emoționant al legendarului tenismen elvețian

Roger Federer, în lacrimi la ceremonia Hall of Fame. Mesajul emoționant al legendarului tenismen elvețian

Discursul lui Roger Federer din seara în care a fost introdus în International Tennis Hall of Fame a fost unul extrem de emoționant, fiind întrerupt de mai multe ori din cauza lacrimilor. La Newport, legenda tenisului elvețian a vorbit despre începuturile sale, despre oamenii care i-au fost alături și despre dragostea pentru sportul căruia i-a dedicat întreaga carieră.
Roger Federer, în lacrimi la ceremonia Hall of Fame. Mesajul emoționant al legendarului tenismen elvețian
Foto: Facebook/ATP Tour
Cosmin Pirv
30 aug. 2026, 10:00, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Federer a glumit spunând că discursul său ar putea dura până dimineața, având în vedere numeroasele pauze pe care a trebuit să le facă pentru a-și recăpăta calmul.

„Este uimitor să te vezi într-un loc ca acesta, să te plimbi prin Hall of Fame, să te cufunzi în istoria acestui sport. Asta înseamnă totul pentru mine”, a spus Federer, citat de ATP.

Băiat de mingi la Basel

Legenda elvețiană a explicat că, deși acum face parte din Hall of Fame, faima nu a fost niciodată scopul său. În schimb, și-a dorit să-și petreacă viața făcând ceva ce iubește.

Federer i-a dus pe cei prezenți înapoi în țara sa natală și și-a amintit perioada în care, la 13 ani, era băiat de mingi la turneul de la Basel.

„Emoția de a sta atât de aproape de jucători, de a le servi mingea, de a le înmâna prosopul, de a-i vedea transpirând, de a-i urmări cum se luptă, cum își găsesc soluțiile — adversitatea, intensitatea. Îmi amintesc că a doua zi dimineață nu mai puteam să-mi mișc picioarele”, a povestit el.

Părinții săi, Lynette și Robert, i-au spus că a luat pentru prima dată o rachetă în mână la vârsta de trei ani.

„Racheta de lemn a tatălui meu, exact. Am crescut cu rachete de lemn și mingi de tenis albe, atât de bătrân sunt”, a glumit Federer.

Peste 7.000 de perechi de șosete

În discursul său, Federer nu s-a concentrat aproape deloc asupra recordurilor și trofeelor câștigate. A preferat să vorbească despre detalii aparent banale, dar care au făcut parte din viața sa de jucător.

El a amintit cele peste 5.000 de bentițe pe care le-a purtat și cele peste 7.000 de perechi de șosete, explicând că purta câte două perechi la fiecare meci și trei perechi la un meci din primul tur de la Wimbledon.

„Dar, sincer, nu există nicio modalitate de a măsura ce înseamnă să fii aici”, a spus Federer.

Omagiu pentru soția sa, Mirka

Federer le-a mulțumit părinților și antrenorilor săi „pentru tot timpul petrecut alături de mine pe teren”.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale discursului a fost cel dedicat soției sale, Mirka, despre care Federer a spus că „mă inspiră în fiecare zi”.

Tenismenul elvețian a subliniat și faptul că, deși cariera sa competițională s-a încheiat, tenisul va rămâne pentru totdeauna „la intersecția tuturor lucrurilor care îmi sunt cele mai dragi”.

„Acest băiat din Basel vă mulțumește pentru această onoare incredibilă”, a spus Federer.

Locul 1 mondial timp de 310 săptămâni

Roger Federer a câștigat 103 titluri la nivel de circuit, dintre care 20 de trofee de Grand Slam, și a disputat 1.251 de meciuri la nivel de circuit.

El a ocupat locul 1 în clasamentul PIF ATP timp de 310 săptămâni, inclusiv un record de 237 de săptămâni consecutive în fruntea ierarhiei mondiale.

La 45 de ani, Federer devine astfel membru al International Tennis Hall of Fame, una dintre cele mai importante recunoașteri pentru o carieră care a schimbat istoria tenisului.

Recomandarea video

AUR are ca prioritate adoptarea legii de intimidare a donatorilor ONG-urilor în sesiunea parlamentară care începe la 1 septembrie
G4Media
Milioane de oameni au văzut imaginile live și nu au crezut că sunt reale » Cât de aproape au trecut două avioane de un stadion plin
GSP.ro
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. Sunt vizați premierul suedez Ulf Kristersson și Gabriel Attal, intrat în cursa pentru președinția franceză
Gandul
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Motivele pentru care islandezii au respins aderarea la Uniunea Europeană în ciuda presiunilor exercitate de Donald Trump
Libertatea
Primesc și pensionarii din România a 13-a pensie? De la ce dată s-ar putea întâmpla
CSID
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia