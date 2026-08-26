Roger Federer, din nou pe Arthur Ashe. Spectacol alături de McEnroe, Agassi și Roddick

Retras din activitatea profesionistă în 2022, Roger Federer a fost întâmpinat cu ovații în picioare de publicul de pe Arthur Ashe Stadium, de la New York. În cadrul evenimentului demonstrativ organizat cu ocazia desfășurării turneului de Grand Slam US Open, elvețianul a câștigat atât meciul de simplu cu Andy Roddick, cât și partida de dublu în care l-a avut coechipier pe John McEnroe.

Federer s-a impus în fața lui Roddick cu 6-3 într-un set demonstrativ, după care a format pereche cu McEnroe. Cei doi i-au învins pe Andre Agassi și Andy Roddick cu 7-5, într-o partidă care a transformat arena newyorkeză într-o veritabilă celebrare a generațiilor de aur ale tenisului.

„Este extraordinar să mă întorc la New York. Am amintiri incredibile de pe acest teren, cu fanii și cu orașul”, a declarat Federer, care a participat ultima dată la US Open în 2019.

Federer, ovaționat de un Arthur Ashe arhiplin

În momentul în care Federer a pășit pe cea mai mare arenă de tenis din lume, spectatorii l-au întâmpinat ca pe un adevărat erou.

„Cred că prima dată când am jucat pe terenul central a fost împotriva lui Andre, în 2001. M-a zdrobit, 6-1, 6-2, 6-4. Nu am avut nicio șansă. Mi-am spus: «Bine, nu e chiar atât de ușor, nu atât de repede, Roger»”, a povestit Federer, pe terenul central, zâmbind.

Câțiva ani mai târziu, situația avea să se schimbe radical. Federer a început să domine US Open și să construiască una dintre cele mai frumoase perioade din istoria turneului.

„În 2004, 2005 – atunci a început cu adevărat dragostea mea pentru New York, odată cu victoriile de aici”, a spus el.

Federer a câștigat cinci ediții consecutive ale US Open, între 2004 și 2008, iar acele succese au transformat New Yorkul într-unul dintre locurile definitorii ale carierei sale.

Nu a fost prima dată când Federer a pășit pe Arthur Ashe după retragerea din tenisul profesionist, însă reacția publicului a arătat că relația dintre campion și New York a rămas intactă.

Federer și-a încheiat cariera cu 20 de titluri de Grand Slam și 103 trofee la nivel ATP.

O reuniune a marilor rivali

Dacă Federer și Roddick s-au întâlnit de nenumărate ori în circuitul profesionist, partida de dublu a oferit o imagine rară: Federer și McEnroe de o parte, Agassi și Roddick de cealaltă.

Roddick a subliniat că rivalitatea cu Federer s-a transformat într-o prietenie care a rezistat după retragerea ambilor din tenis.

„Am jucat mult unul împotriva celuilalt și el m-a învins mult. Dar am reușit întotdeauna să păstrăm o prietenie pe parcursul carierelor noastre, iar aceasta a rămas până astăzi și sper să dureze pentru totdeauna”, a spus fostul lider mondial american.

La rândul său, Agassi l-a felicitat pe Federer pentru că va urma să fie inclus în International Tennis Hall of Fame.

„Cât de grozav este că tipul acesta intră în Hall of Fame anul acesta? Bravo, Roger. Sunt foarte entuziasmat”, a spus Agassi, înainte de a glumi că Federer nu ar fi avut neapărat nevoie de al 20-lea titlu de Grand Slam.

Serena Williams și alte vedete, în tribune

Spectacolul de pe Arthur Ashe a atras numeroase personalități. Printre cei prezenți s-au aflat Serena Williams, Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud și Alexandra Eala. Anna Wintour a efectuat tragerea la sorți înaintea meciului dintre Federer și Roddick.

Un videoclip dedicat carierei lui Federer, narat de actorul Matthew McConaughey, a fost proiectat pe ecranele stadionului.

Seara s-a încheiat cu un spectacol de drone deasupra New Yorkului, cu imagini reprezentând silueta lui Federer, celebrul logo „RF” și trofeul US Open.

Urmează intrarea în Hall of Fame

Federer, care a împlinit 45 de ani în această lună, va fi introdus sâmbătă, în International Tennis Hall of Fame.

Elvețianul face parte din restrânsul grup al celor 29 de jucători care au ocupat primul loc în clasamentul ATP și a petrecut 310 săptămâni pe poziția de lider mondial, dintre care un record de 237 de săptămâni consecutive.