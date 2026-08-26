Robert Lewandowski, fără șut pe poartă. Chicago Fire este eliminată din Leagues Cup de Monterrey

Robert Lewandowski a evoluat ca titular, pe întreaga perioadă a partidei. Chicago a început mai bine confruntarea și a controlat posesia în primele minute, însă portarul lui Monterrey, Esteban Andrada, a păstrat tabela intactă. Echipa mexicană a deschis scorul chiar înainte de pauză, prin fundașul Víctor Guzmán, după o lovitură liberă executată de Gerardo Arteaga. Monterrey ratase, anterior, și un penalty, executat de Lucas Ocampos.

În partea secundă, Philip Zinckernagel a egalat în minutul 59, după o acțiune creată de Andrew Gutman și o recuperare în jumătatea adversă. Meciul părea să se îndrepte spre prelungiri, însă internaționalul mexican Orbelín Pineda a marcat golul victoriei, în minutul 83, cu un șut spectaculos de la distanță, calificând Monterrey în semifinale.

Prima partidă în care Lewandowski nu trimite niciun șut pe poartă

Potrivit statisticilor oficiale ale competiției, Chicago Fire a avut nouă șuturi în meci, însă niciunul nu i-a aparținut lui Robert Lewandowski. Pentru atacantul în vârstă de 37 de ani, aceasta este prima partidă de la transferul în MLS în care nu reușește să trimită măcar un șut pe spațiul porții.

Până la duelul cu Monterrey, Lewandowski avusese un start promițător în America. Starul polonez a marcat deja de trei ori pentru Chicago Fire și a contribuit decisiv la calificarea echipei în fazele eliminatorii ale Leagues Cup.

Transferul verii în MLS

Lewandowski a semnat cu Chicago Fire la sfârșitul lunii iunie, după patru sezoane petrecute la FC Barcelona. Contractul său se întinde până la finalul sezonului MLS 2028, iar polonezul ocupă unul dintre locurile de Designated Player, statut rezervat marilor vedete ale campionatului nord-american.

Leagues Cup, competiția care reunește echipe din MLS și Liga MX, reprezenta prima șansă a lui Lewandowski de a cuceri un trofeu în America de Nord. Eliminarea din sferturile de finală pune capăt parcursului lui Chicago Fire, în timp ce Monterrey va juca în semifinale cu învingătoarea duelului dintre Club América și Columbus Crew.

În celălalt sfert de finală disputat miercuri, formația mexicană Leon a trecut de echipa americană Real Salt Lake, cu scorul de 3-0.