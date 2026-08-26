A murit Viorel Grosu, unul dintre cei mai importanți antrenori ai ciclismului românesc

Originar din Zărnești, Viorel Grosu a fost multiplu campion național la ciclism înainte de a deveni antrenor. Timp de mai multe decenii a activat la clubul Torpedo Zărnești, unde a descoperit și pregătit numeroși sportivi, fiind implicat și în pregătirea loturilor naționale de juniori.

În 2017 a candidat la președinția Federației Române de Ciclism. În prezent, era membru al Comisiei Tehnice din cadrul forului național.

Omul care l-a lansat pe Eduard Grosu

Viorel Grosu a avut un rol decisiv în cariera fiului său, Eduard Grosu, cel mai titrat ciclist român al ultimului deceniu. Eduard este primul rutier din România care a concurat pentru o echipă profesionistă de nivel Pro Continental și care a luat startul în Turul Italiei.

În 2015, a obținut cea mai bună performanță din istoria ciclismului românesc în Turul Italiei (Giro d’Italia), când s-a clasat pe locul 5 în a 13-a etapă a competiției.

Născut în 1992, Eduard Grosu a devenit campion național la șosea și contratimp, a câștigat etape în competiții internaționale precum Turul Croației, Turul Qinghai Lake și Turul României și a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Federația Română de Ciclism a transmis, de asemenea, condoleanțe familiei și a evidențiat că moștenirea lui Viorel Grosu va rămâne vie prin sportivii pe care i-a format și prin contribuția sa la dezvoltarea ciclismului românesc.

„Formator al mai multor generații de cicliști, nea Vio și-a pus amprenta într-un mod definitoriu asupra ciclismului și sportului românesc. A fost un mentor, un om deosebit și un adevărat reper pentru cei care au avut șansa să îl cunoască și să-i fie aproape”, notează reprezentanții federației.