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Recordurile continuă pentru Tadej Pogačar în ciclismul mondial. Ce mai poate realiza în Turul Spaniei

Tadej Pogačar pare să fi intrat într-o etapă în care fiecare cursă adaugă o nouă bornă în cariera sa, dar și în ciclismul mondial. La doar patru zile de la startul Vuelta (Turul Spaniei), slovenul a reușit o demonstrație care îl apropie de un teritoriu rezervat celor mai mari rutieri din istorie.
Recordurile continuă pentru Tadej Pogačar în ciclismul mondial. Ce mai poate realiza în Turul Spaniei
sursă foto: Davide Vaninetti/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
26 aug. 2026, 08:59, Sport
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Campionul mondial a oferit în Andorra una dintre cele mai impresionante demonstrații dintr-un Mare Tur, marți. Pogačar a atacat cu aproximativ 50 de kilometri înainte de sosire, pe Collada de Beixalis, și a mers singur până la final. A câștigat etapa cu 2 minute și 39 de secunde avans. Succesul său reprezintă cea mai lungă victorie solo într-o etapă de Grand Tour.

Pentru ciclistul sloven, a fost a 21-a victorie a sezonului, a 37-a victorie de etapă într-un Mare Tur și primul său succes în tricoul roșu la Vuelta.

Pe Collada de Beixalis, Pogačar a înregistrat o putere estimată la aproximativ 6,85 W/kg. Iar pe următoarea cățărare, Coll d’Ordino, a reușit să mențină practic același nivel de putere și să mărească și mai mult diferența față de principalii săi rivali.

După etapa a patra, Pogačar conduce Vuelta cu 3 minute și 21 de secunde în fața compatriotului său Primož Roglič. Enric Mas este la 3:32, pe locul 3, iar câștigătorul din Vuelta 2023, Sepp Kuss, se află la la 3:44.

Mai mult, Pogačar nu controlează doar tricoul roșu. Victoria din Andorra l-a dus în fruntea clasamentului general, al celui pe puncte și al clasamentului cățărătorilor. Are, astfel, controlul asupra celor mai importante clasamente ale cursei.

Totuși, slovenul refuză să vorbească despre Vuelta ca despre o cursă deja câștigată.

„Nu poți spune într-un Grand Tour că s-a decis. Un Grand Tour nu se termină niciodată, chiar și cu 20 de minute avantaj”, a spus Pogačar, la finalul etapei de marți.

Întrebat dacă se gândește deja la locul pe care îl va ocupa în istoria ciclismului, slovenul a răspuns în stilul caracteristic.

„Nu mă gândesc cine este cel mai bun. Îmi place pur și simplu să fiu cu băieții și să concurez pentru victorii”, a spus el.

Pogačar poate intra într-un club select al ciclismului

Tadej Pogačar este foarte aproape de o performanță rar întâlnită în istoria ciclismului, după ce și-a consolidat poziția de lider în Turul Spaniei. Dacă va păstra tricoul roșu până la sosirea de la Madrid, Pogačar va deveni al cincilea rutier din era modernă care câștigă un Mare Tur fiind lider al clasamentului general de la prima până la ultima etapă. O performanță care nu a mai fost reușită din 1994.

În ciclismul modern, doar patru rutieri au câștigat un Mare Tur fără să cedeze vreodată tricoul de lider:

Eddy Merckx – Turul Italiei 1973;

Freddy Maertens – Turul Spaniei 1977;

Gianni Bugno – Turul Italiei 1990;

Tony Rominger – Turul Spaniei 1994.

Niciun ciclist nu a realizat această performanță în Turul Franței.

Pogačar a fost aproape de o astfel de performanță și în Giro d’Italia 2024, însă a devenit lider abia după etapa a doua.

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