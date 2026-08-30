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Lionel Messi, spectacol total în MLS. A marcat de patru ori în victoria categorică a lui Inter Miami

Lionel Messi a marcat patru goluri în victoria categorică obținută de Inter Miami, scor 7-1, împotriva echipei CF Montréal, în MLS.
Lionel Messi, spectacol total în MLS. A marcat de patru ori în victoria categorică a lui Inter Miami
Iulian Moşneagu
30 aug. 2026, 07:42, Sport
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A fost cea mai categorică victorie din istoria lui Inter Miami și primul succes al echipei după o serie de cinci meciuri fără victorie în toate competițiile, scrie ESPN.

Messi a deschis seria golurilor sale în minutul 40, dintr-o lovitură liberă deviată. Argentinianul a înscris din nou în minutul 52, după o acțiune individuală, iar apoi i-a oferit o pasă decisivă lui Luis Suárez.

Cu șapte minute înainte de final, Messi și-a completat hat-trick-ul. În prelungiri, starul argentinian a mai înscris o dată, direct din lovitură liberă.

Pentru Messi a fost al optulea meci din carieră în care a marcat cel puțin patru goluri și primul de acest fel de la transferul la Inter Miami. Precedenta partidă în care reușise patru goluri a fost în februarie 2020, pentru Barcelona, împotriva lui Eibar.

Argentinianul este golgheterul campionatului în acest sezon, cu 18 goluri în 19 meciuri. El are două goluri mai mult decât Petar Musa, de la FC Dallas.

„Asta înseamnă să-l ai pe Messi în echipă. Trebuie să ne bucurăm de aceste momente, pentru că este un jucător care scrie istorie”, a declarat Casemiro, mijlocașul lui Inter Miami.

În urma victoriei, Inter Miami rămâne pe locul al doilea în Conferința de Est, la zece puncte în spatele liderului Nashville SC.

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