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Universitatea Craiova, eliminată dramatic din Europa League. Popescu a apărat de două ori penalty-ul, dar armenii au marcat în minutul 90+8

Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Europa League, după ce a pierdut cu 0-1 returul cu Ararat-Armenia, la Erevan. Unicul gol al partidei a venit în minutul 90+8, într-o fază incredibilă: Laurențiu Popescu a apărat de două ori penalty-ul executat de Sandro Lima, însă lovitura a fost repetată, iar atacantul armenilor a înscris din mingea respinsă de portarul oltenilor. Ararat-Armenia s-a calificat cu 2-1 la general.
Universitatea Craiova, eliminată dramatic din Europa League. Popescu a apărat de două ori penalty-ul, dar armenii au marcat în minutul 90+8
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
27 aug. 2026, 20:59, Sport
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După 1-1 în partida tur de la Craiova, returul de la Erevan se îndrepta spre prelungiri, însă finalul meciului a produs una dintre cele mai dramatice eliminări europene ale Universității Craiova.

În minutul 90+5, Ararat-Armenia a primit o lovitură de la 11 metri. Sandro Lima a executat, dar Laurențiu Popescu a ghicit direcția și a reușit să respingă șutul trimis spre colțul din dreapta sa.

Bucuria oltenilor a durat însă doar câteva momente.

Penalty repetat după intervenția VAR. Popescu a apărat din nou

Arbitrul a decis repetarea loviturii de pedeapsă după ce s-a constatat că Oleksandr Romanchuk intrase în suprafața de pedeapsă înainte de execuția lui Lima. Fundașul Craiovei fusese chiar jucătorul care îndepărtase în corner mingea respinsă inițial de Popescu.

Sandro Lima s-a prezentat din nou la punctul cu var.

Și de această dată, în minutul 90+8, Laurențiu Popescu a reușit să apere execuția. Mingea a rămas însă în fața porții, iar Lima a urmărit faza și a trimis-o în plasă din a doua încercare pentru 1-0.

Golul venit în ultimele secunde a decis calificarea.

Craiova ratează Europa League după 1-1 în tur

În prima manșă, disputată pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova și Ararat-Armenia au terminat la egalitate, 1-1. Armenii au deschis atunci scorul prin Alexandros Malis, iar Nicușor Bancu a egalat pentru formația din Bănie.

După rezultatul de la Erevan, Ararat-Armenia merge mai departe cu scorul general de 2-1, iar Universitatea Craiova ratează accesul în faza ligii Europa League.

Craiova continuă în Conference League

Eliminarea nu înseamnă însă ieșirea Universității Craiova din cupele europene. Formațiile eliminate în play-off-ul Europa League sunt transferate în faza ligii Conference League, potrivit regulamentului UEFA pentru sezonul 2026/2027.

Oltenii vor evolua astfel în Conference League, competiție în care faza ligii începe pe 15 octombrie și cuprinde șase etape. Tragerea la sorți este programată pe 28 august.

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