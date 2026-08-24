Istvan Kovacs, delegat de UEFA la un meci din play-off-ul Ligii Campionilor

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce partida dintre Sabah FC și Hapoel Be’er Sheva, programată marți, în manșa secundă a play-off-ului UEFA Champions League, a anunțat luni Federația Română de Fotbal (FRF).

Partida dintre Sabah FC, din Azerbaidjan, și Hapoel Be’er Sheva, din Israel, se va disputa marți, de la ora 19:45, pe Tofiq Bahramov Republican Stadium din Baku.

La centru se va afla Istvan Kovacs, care va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Szabolcs Kovacs a fost desemnat al patrulea oficial.

În camera VAR se va afla germanul Bastian Dankert, iar rolul de asistent VAR îi va reveni arbitrului român Cătălin Popa.

În prima manșă, disputată pe Stadionul Giulești din București, Hapoel Be’er Sheva s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Sabah.

Augustus Constantin, observator la Rapid Viena – Heart of Midlothian

O altă prezență românească în cupele europene este programată miercuri, la partida dintre Rapid Viena și Heart of Midlothian, din manșa secundă a play-off-ului Conference League.

UEFA l-a desemnat pe Augustus Viorel Constantin observator de arbitri la meciul programat de la ora 19:45, pe Allianz Stadion din Viena.

Rapid Viena și Heart of Midlothian au remizat, scor 2-2, în prima manșă, iar returul din Austria va decide echipa care se califică în faza principală a Conference League.