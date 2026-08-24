România debutează în Liga Națiunilor în Suedia. Când se pun în vânzare biletele și cât costă

Partida Suedia-România din Liga B a Ligii Națiunilor este programată vineri, 25 septembrie, de la ora 21.45, ora României, la Solna, pe Strawberry Arena.

Biletele pentru meci se pun în vânzare marți, 25 august, online, pe site-ul bilete.frf.ro.

Prețul unui bilet este de 130 de lei, fanilor tricolori fiindu-le repartizate 2.200 de locuri în Peluza Nord a stadionului (sectoarele 116-121).

FRF anunță că fiecare suporter poate comanda maximum 4 bilete, iar biletele vor fi nominale. În procesul de achiziționare vor trebui introduse date de identificare precum nume și CNP.

Biletele comandate vor fi trimise pe adresa de e-mail de pe care s-a realizat comanda în apropierea disputării meciului, odată ce acestea vor fi distribuite de organizatori către Federația Română de Fotbal.

România, în grupa B4

România joacă în grupa B4 a Ligii Națiunilor, o grupă din care mai fac parte Bosnia-Herțegovina și Polonia.

Programul complet al meciurilor este următorul:

• Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – ROMÂNIA

• Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina

• Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA

• Luni, 5 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia

• Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia

• Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA.