O nouă competiție în baschetul european: Supercupa Euroligii va deschide sezonul

Prima ediție va avea loc pe 18 și 19 septembrie, la Etihad Arena, pe insula Yas din Abu Dhabi, și va reuni patru echipe importante ale baschetului european. Noua competiție aduce la start campioana en-titre a Euroligii, Olympiacos, Fenerbahce, campioana ediției din 2025, Real Madrid, finalistă în 2026, și Dubai Basketball, reprezentanta Emiratelor Arabe Unite.

Dubai Basketball este una dintre adversarele campioanei României U-BT Cluj-Napoca în faza grupelor ABA League.

Competiția va avea un format de Final Four, cu două meciuri programate în fiecare dintre cele două zile. În semifinale, pe 18 septembrie, Olympiacos va întâlni Fenerbahce, de la ora 17:00, în timp ce Dubai Basketball va juca împotriva lui Real Madrid, de la 20:00.

A doua zi este rezervată meciului pentru locul 3 și finalei primei ediții a Supercupei Euroligii.

Reprezentanții Euroligii au subliniat că noul turneu face parte din strategia de extindere internațională a baschetului european și urmărește să atragă noi categorii de spectatori.

Prima ediție a Supercupei va avea loc la Abu Dhabi, după succesul Final Four-ului Euroligii organizat în acest oraș. Organizatorii își propun ca noua competiție să devină, în timp, un eveniment important în calendarul internațional al baschetului.

Biletele pentru pachetele de două zile au fost puse în vânzare de luni, în timp ce tichetele pentru o singură zi vor putea fi cumpărate începând cu 31 august.