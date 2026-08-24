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Fabinho i se alătură lui Mohamed Salah la Trabzonspor. Foști câștigători ai Ligii Campionilor cu Liverpool

Mijlocașul brazilian Fabinho urmează să se alăture echipei Trabzonspor, după ce clubul turc a anunțat luni că a ajuns la un acord pentru aducerea fostului jucător al lui Liverpool. Brazilianul îl va regăsi pe fostul său coechipier de la Liverpool, Mohamed Salah.
Fabinho i se alătură lui Mohamed Salah la Trabzonspor. Foști câștigători ai Ligii Campionilor cu Liverpool
sursă foto: Trabzonspor
Petre Apostol
24 aug. 2026, 13:44, Sport
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În vârstă de 32 de ani, Fabinho a ajuns deja în Turcia. Trabzonspor a publicat pe rețelele de socializare imagini cu fotbalistul îmbrăcat în tricoul noii sale echipe. Transferul urmează să fie oficializat după efectuarea vizitei medicale și semnarea contractului.

Brazilianul este liber de contract din luna iulie, după despărțirea de Al-Ittihad, formație pentru care a evoluat în Arabia Saudită în ultimele trei sezoane.

Revedere cu Mohamed Salah

La Trabzonspor, Fabinho îl va regăsi pe Mohamed Salah, fostul său coechipier de la Liverpool. Cei doi au jucat împreună pe Anfield între 2018 și 2023, perioadă în care au câștigat Liga Campionilor în 2019, Premier League în 2020, precum și alte trofee importante cu formația lui Jürgen Klopp.

Fabinho a ajuns la Liverpool în vara lui 2018, după transferul de la AS Monaco, și a devenit unul dintre oamenii de bază ai echipei în perioada de succes a „cormoranilor”.

Trabzonspor continuă campania spectaculoasă de transferuri din Turcia

Mutarea lui Fabinho este doar una dintre achizițiile importante realizate de cluburile din Turcia în această vară.

Trabzonspor și rivalele sale au atras mai multe nume importante din fotbalul european, într-o campanie de mercato în care au ajuns în Super Lig jucători precum Mohamed Salah, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Dušan Vlahović, Leandro Trossard și Nathan Aké.

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