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Mingea celebrului gol „Mâna lui Dumnezeu” a lui Maradona a fost vândută cu 3,3 milioane de dolari

Mingea de fotbal cu care Diego Maradona a marcat faimosul său gol „Mâna lui Dumnezeu” la Campionatul Mondial din 1986 a fost vândută la licitație. A fost vândută cu 3,3 milioane de dolari, deși era așteptată să ajungă la aproape 10 milioane de dolari.
Mingea celebrului gol „Mâna lui Dumnezeu” a lui Maradona a fost vândută cu 3,3 milioane de dolari
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Fotografie minge: Heritage Auctions
Ioana Târziu
24 aug. 2026, 11:30, Sport
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Într-o declarație acordată Reuters înainte de licitație, Mike Provenzale, agent de licitații la Heritage, a declarat că „este un obiect cu adevărat unic. Probabil cel mai important obiect de fotbal care există”.

Se aștepta ca mingea să se vândă pentru 10 milioane de dolari

Deși s-a vândut sâmbătă cu 3,3 milioane de dolari la Heritage Auctions din Statele Unite, mingea era așteptată să ajungă la aproape 10 milioane de dolari, potrivit BBC.

Maradona a lovit mingea pe lângă portarul Peter Shilton în victoria Argentinei cu 2-1 împotriva Angliei în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1986.

După meci, el le-a spus reporterilor că a fost marcat „puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu”.

Maradona a marcat ulterior ceea ce a devenit cunoscut drept „golul secolului” în același meci.

Mingea, păstrată de arbitrul meciului

Tunisianul Ali Bin Nasser, care a arbitrat meciul în 1986, a ridicat mingea la sfârșitul meciului. Acesta a păstrat-o timp de mai bine de trei decenii, potrivit sursei.

În 2023, a semnat o scrisoare prin care confirma că a fost singura minge folosită în timpul meciului. Acest fapt a fost confirmat și printr-o autentificare independentă suplimentară.

Bin Nasser a vândut mingea în 2022 pentru 2,37 milioane de dolari. Noul său proprietar a scos-o din nou la licitație în 2023. Totuși, nu a fost vândută deoarece ofertele nu au atins valoarea minimă stabilită.

Tricoul pe care Maradona l-a purtat în timpul meciului dintre Argentina și Anglia deține în prezent recordul pentru cel mai scump tricou de fotbal. Obiectul vestimentar s-a vândut cu peste 8 milioane de euro la o licitație în 2022, mai arată sursa citată.

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