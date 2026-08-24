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Liviu Cristudor, unul dintre jucătorii-simbol ai voleiului din Galați, continuă la CSM Arcada încă un sezon

CSM Arcada Galați, vicecampioana României la volei masculin, continuă să se bazeze pe unul dintre cei mai experimentați oameni din vestiar. Liviu Cristudor va evolua și în sezonul 2026-2027 pentru formația gălățeană, clubul anunțând luni prelungirea contractului experimentatului libero.
Liviu Cristudor, unul dintre jucătorii-simbol ai voleiului din Galați, continuă la CSM Arcada încă un sezon
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
24 aug. 2026, 11:18, Sport
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Ajuns la Arcada în 2013, Liviu Cristudor (38 ani) a rămas alături de echipă de-a lungul întregii perioade în care clubul a crescut de la o formație nou-promovată până la una dintre forțele voleiului masculin românesc. Jucătorul originar din Ploiești a făcut parte din lotul echipei Arcada încă din primul sezon de prim eșalon, după promovarea din 2013.

De pe postul de extremă, Cristudor s-a transformat într-un jucător de apărare, evoluând în prezent pe postul de libero.

Un adevărat simbol al Arcadei

La cei aproape 13 ani petrecuți la Galați, Cristudor poate fi considerat un adevărat simbol al proiectului Arcada.

„Experimentatul libero Liviu Cristudor, aflat la Arcada încă de la începutul acestui proiect care a dominat voleiul masculin românesc, va juca și în stagiunea următoare la echipa noastră. Echilibrul său în vestiar și nevoia de a fi, alături de căpitanul Marian Bala, un liant între jucătorii noi și cei care au încheiat campionatul precedent în tricoul CSM Arcada validează prelungirea acestui contract. În definitiv, un multiplu campion al României nu mai are nevoie de nicio prezentare”, se arată în mesajul clubului.

Palmaresul său la Galați cuprinde cinci titluri de campion al României, două Cupe ale României și trei Supercupe ale României.

„La CSM Arcada sunt acasă”

Liviu Cristudor s-a declarat entuziasmat înaintea unui nou sezon în tricoul pe care îl poartă de mai bine de un deceniu.

„La CSM Arcada sunt acasă, aici mă simt cel mai bine. Și mental, dar și fizic mă simt excelent și abia aștept să începem pregătirile pentru noul sezon. Galațiul trebuie să știe că vom avea echipă bună și în următorul campionat”, a declarat jucătorul.

Potrivit clubului, pregătirile pentru stagiunea 2026-2027 încep chiar luni.

Arcada Galați a ratat să câștige al șaselea titlu din palmares în sezonul trecut, după ce a pierdut finala campionatului cu Dinamo București, în meci decisiv, bucureștenii revenind de la 1-2 la general în ultimul act.

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