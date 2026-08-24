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CSO Voluntari și-a aflat programul din Liga nord-europeană de baschet – ENBL, sezonul 2026/2027

La Riga (Letonia), în cadrul ședinței tehnice din Liga nord-europeană de baschet (ENBL), s-au stabilit luni grupele și calendarul competiției pentru sezonul 2026/2027. România va fi reprezentată de CSO Voluntari, campioană în 2025 a întrecerii.
CSO Voluntari și-a aflat programul din Liga nord-europeană de baschet - ENBL, sezonul 2026/2027
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
24 aug. 2026, 15:12, Sport
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CSO Voluntari a fost reprezentat la Riga de managerul Marius Bulancea.

Echipa din Voluntari a fost repartizată în Grupa B și va debuta în noul sezon pe teren propriu, pe 7 octombrie, împotriva formației TalTech.

Componența Grupei B: TalTech (Estonia), Anwil Włocławek (Polonia), Donar Groningen (Țările de Jos), Fyllingen Lions (Norvegia), Spartak Pleven (Bulgaria), AEL (Cipru), Zrinjski 1992 (Bosnia și Herțegovina), CSO Voluntari (România), o echipă din Croația, stabilită după calificări (Croația).

Programul CSO Voluntari în sezonul ENBL 2026/2027

7 octombrie – TalTech (acasă)

21 octombrie – Anwil Włocławek (deplasare)

27 octombrie – Donar Groningen (deplasare)

4 noiembrie – Fyllingen Lions (acasă)

8 decembrie – Spartak Pleven (deplasare)

15 decembrie – AEL (acasă)

27 ianuarie – Zrinjski 1992 (deplasare)

2 februarie – Echipă din Croația, care se va decide după turneul de calificare din septembrie (acasă)

Componența Grupei A – ENBL 2026/2027: BC Jonava Hipocredit (Lituania), BK Liepāja (Letonia), Bristol Flyers (Marea Britanie), Hefte Helfen Bulls (Austria), Pully Lausanne Foxes (Elveția), Syntainics MBC (Germania), Tindastoll (Islanda), alături de o altă echipă din Croația și încă o formație, care se vor stabilit după calificările din septembrie.

Performanțele CSO Voluntari în ENBL

În 2024, CSO Voluntari a jucat finala competiției, pierdută la limită. Apoi, în 2025, echipa a devenit campioană ENBL, câștigând trofeul.

În 2026, Voluntari s-a clasat pe locul 4, după ce a pierdut semifinala cu Dziki Varșovia (80–87) și finala mică cu Syntainics MBC (76–92)

Despre ENBL

Liga Nord-Europeană de Baschet reunește 18 echipe din 16 țări, fiecare disputând opt meciuri – patru acasă și patru în deplasare.

Primele patru clasate din fiecare grupă vor merge în sferturile de finală, urmate de Final Four-ul ENBL 2027.

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