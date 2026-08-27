UEFA se pregătește să inițieze o acțiune penală împotriva lui Gianni Infantino privind planurile de vânzare a Cupei Mondiale

Mai multe publicații internaționale relatează că UEFA pregătește o plângere penală împotriva președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru posibile nereguli financiare legate de planul său de a vinde profiturile viitoare ale Cupei Mondiale către investitori privați.

„UEFA și avocații săi iau în considerare inițierea unei proceduri penale în Elveția împotriva lui Infantino și, eventual, a altor oficiali ai FIFA, pentru administrare defectuoasă cu caracter penal, în temeiul articolului 158 din Codul penal elvețian”, afirmă avocații UEFA într-un document de 56 de pagini consultat de Associated Press.

Documentele au fost depuse la o instanță din Manhattan, solicitând obținerea de probe potențiale de la fondul de investiții din New York, Thrive Capital Management, fondat de Joshua Kushner.

Potrivit sursei citate, Thrive și Kushner urmau să fie investitorii principali, intenționând să plătească FIFA 4,2 miliarde de dolari pentru o participație de 20% într-o filială care urma să gestioneze evenimentele comerciale ale forului fotbalistic, inclusiv Cupa Mondială.

UEFA îl amenințase pe Infantino că va iniția acțiuni legale

Informația vine în contextul în care la începutul lunii august, Associated Press a relatat că UEFA a amenințat FIFA cu acțiuni în justiție în legătură cu planul anunțat de Infantino de a vinde o parte din profiturile viitoare ale Cupei Mondiale către investitori privați.

Concret, avocații UEFA au informat FIFA că forul european „ia în considerare în mod activ acțiuni în justiție, arbitraj și/sau plângeri la autoritățile de reglementare… care decurg din și în legătură cu planul FFE (FIFA Forward Enterprise) propus de FIFA și toate aspectele conexe”.

Gianni Infantino a retras proiectul de investiții private al FIFA în urma unei opoziții masive

La sfârșitul lunii iulie, șeful FIFA, Gianni Infantino, a anunțat retragerea planului de deschidere a asociației către investitori privați, în fața amenințării unui boicot din partea UEFA și a opoziției ferme a confederațiilor asiatice și americane.

„După ce am ascultat cu atenție toate opiniile, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai sunt în interesul obiectivului stabilit inițial”, a declarat Infantino . „Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să ne unim și să ne îmbunătățim.”

UEFA a criticat planurile anunțate de Infantino, amenințând inclusiv că va boicota competițiile. După ce șeful FIFA a retras planurile de investiții private, UEFA a salutat decizia.