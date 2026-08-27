Formula 1. Alpine prelungește contractul lui Franco Colapinto. Argentinianul va face echipă cu Pierre Gasly și în 2027

Colapinto a ajuns la Alpine în 2025, inițial ca pilot de rezervă, înainte de a prelua un loc de titular începând cu Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna, în locul lui Jack Doohan. Argentinianul a rămas în echipă și în 2026, iar până acum a acumulat 19 puncte, contribuind alături de Gasly la poziția a șasea ocupată de Alpine în clasamentul constructorilor.

Colapinto s-a situat de șase ori în Top 10 în cele 12 etape disputate în acest sezon. Cea mai bună clasare a sa a fost locul 6 în Marele Premiu al Canadei, din luna mai.

Alpine consideră că parteneriatul dintre Colapinto și Gasly reprezintă combinația potrivită pentru obiectivele echipei pe termen lung. Gasly are deja un contract valabil cel puțin până la finalul sezonului 2028.

Flavio Briatore, consilier executiv al Alpine, a apreciat progresul lui Colapinto în acest sezon.

„Franco a crescut și s-a maturizat cu adevărat, devenind un pilot excelent. Rezultatele sale de la Miami și Montreal au confirmat ceea ce știam deja. Franco își are locul în Formula 1 și la această echipă”, a declarat Briatore, în comunicatul echipei.

La rândul său, Colapinto s-a declarat foarte mulțumit că va continua la Alpine.

„Sunt foarte încântat să rămân în această echipă în 2027. Mă simt foarte fericit și foarte bine aici, iar faptul că am făcut progrese importante în acest an, comparativ cu sezonul trecut, face lucrurile și mai bune”, a transmis pilotul argentinian.

Pilotul în vârstă de 23 de ani privește deja spre obiectivele pe termen lung ale formației franceze.

„Obiectivele noastre pe termen lung sunt evidente – să concurăm și să câștigăm. Sunt recunoscător echipei pentru încrederea acordată. Știu cât de mult muncește echipa pentru a găsi performanță și pentru a face mașina din ce în ce mai bună”, a mai spus el.

Anunțul vine înaintea Marelui Premiu al Italiei, programat weekendul viitor. La Monza, Colapinto va beneficia și el de pachetul de upgrade introdus de Alpine pentru Gasly la Zandvoort.