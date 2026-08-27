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Universitatea Cluj transferă un internațional român U21, cu experiență în Italia și Spania

Universitatea Cluj, vicecampioana României, a anunțat joi transferul portarului Vlad Rafailă, în vârstă de 20 de ani. Fotbalistul format la Academia Hagi și Farul Constanța a semnat cu „U” după experiențe în Italia și Spania.
Universitatea Cluj transferă un internațional român U21, cu experiență în Italia și Spania
sursă foto: LUCIAN DANCIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
27 aug. 2026, 13:39, Sport
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Vlad Rafailă este internațional al României la toate categoriile de juniori, de la U15 până la U21. În total, noul goalkeeper de la Universitatea Cluj are 36 de selecții pentru reprezentativele naționale, dintre care două la U21, în 2025, în partidele cu Georgia și Serbia.

Născut la Mangalia, Rafailă a fost crescut de Farul Constanța. Înainte de plecarea în străinătate, a fost împrumutat la Dunărea Călărași, pentru care a debutat în Cupa României în sezonul 2023/24.

Experiențe la Lecce și Betis

Prima aventură în străinătate a venit în sezonul 2024/25, când Farul l-a împrumutat în Italia, la US Lecce. Portarul a evoluat pentru echipa Primavera a clubului italian în 38 de meciuri, reușind să încheie șapte dintre acestea fără gol primit.

În sezonul 2025/26, Rafailă a ajuns în Spania, tot sub formă de împrumut, la echipa secundă a lui Real Betis.

Rafailă este al doilea internațional român transferat de Universitatea Cluj în această săptămână, după Luca Szimionaș.

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