Dominik Livaković, noul portar al Barcelonei. Internaționalul croat a semnat până în 2030

Livaković, în vârstă de 31 de ani, a început fotbalul profesionist la NK Zagreb, după ce a trecut prin academiile lui NK Zadar și NK Zagreb. În 2016 s-a transferat la Dinamo Zagreb, unde a petrecut șapte sezoane și a adunat 295 de apariții. A primit 249 de goluri, a înregistrat 137 de meciuri fără gol primit și a cucerit șapte titluri de campion al Croației.

În vara lui 2023, portarul a făcut pasul în Turcia, la Fenerbahçe. În cele două sezoane petrecute la Istanbul a jucat 74 de partide și a păstrat poarta intactă în 24 dintre acestea.

În sezonul 2025/26, Livaković a fost împrumutat la Girona, însă nu a apărut în niciun meci pentru formația spaniolă. În iarna următoare a revenit sub formă de împrumut la Dinamo Zagreb, pentru care a disputat 15 partide, primind doar 10 goluri și reușind opt partide fără gol încasat. Evoluțiile sale au contribuit la câștigarea titlului de campioană de către Dinamo.

Titular al Croației

Livaković este internațional croat din 2017 și a făcut parte din lotul naționalei la ultimele trei Campionate Mondiale, în 2018, 2022 și 2026, precum și la EURO 2021 și EURO 2024.

El a fost unul dintre oamenii importanți ai Croației la Mondialul din 2018, când naționala a ajuns până în finală, și la turneul din 2022, încheiat de croați pe locul al treilea.