Hansi Flick, antrenor FC Barcelona: Toți jucătorii au dorința de a câștiga al treilea titlu consecutiv

„Când ești cu adevărat campion, întotdeauna mergi după următorul titlu. Aceasta trebuie să fie atitudinea. Toți jucătorii au dorința de a câștiga al treilea titlu consecutiv. Ar fi fantastic și suntem pregătiți să luptăm pentru asta”, a declarat Hansi Flick, la conferința de presă premergătoare primului meci pe teren propriu din noul sezon al campionatului spaniol.

FC Barcelona va întâlni joi seară, de la ora 22:00, pe Athletic Bilbao, după succesul categoric din deplasare, înregistrat la debutul din La Liga, scor 5-0, cu Elche.

Rodri, gata să debuteze pentru Barcelona

Unul dintre cele mai importante subiecte abordate de tehnician a fost situația lui Rodri, mijlocașul sosit de la Manchester City.

„Planul este ca Rodri să joace câteva minute împotriva lui Athletic”, a spus antrenorul Barcelonei.

Flick este încântat de perspectiva unei colaborări între Rodri și Pedri.

„Rodri are mai multă experiență, este liderul clar. Împreună cu Pedri ne va permite să controlăm mingea și adversarul. Este foarte important. Rodri este unul dintre cei mai buni. Ne vom bucura să-i vedem împreună”, a explicat Flick.

Ce spune despre Lamine Yamal

Antrenorul german a vorbit și despre Lamine Yamal, care a revenit recent după vacanță.

„A avut trei săptămâni de vacanță și acum a lucrat doar câteva zile, astfel că nu a putut fi la cel mai înalt nivel. Trebuie să-l ajutăm să-și recapete forma maximă”, a spus Flick.

Tehnicianul este însă mulțumit de progresul tânărului star.

„Este un geniu. Sunt fericit că a jucat 60 de minute și că a contribuit la primele două goluri împotriva lui Elche. Ne-a oferit opțiuni pentru schimbări. A contribuit mult la meci și muncește bine. Progresează. Avem nevoie de el. Este incredibil”, a menționat antrenorul despre Yamal.

Flick, despre transferuri: „Înțeleg că este Julián sau nimeni”

În privința posibilității ca Barcelona să-l transfere pe Julián Álvarez, de la Atletico Madrid, Flick a evitat să ofere prea multe detalii.

„Înțeleg că este Julián sau nimeni. Cunosc situația clubului. S-au făcut transferuri foarte bune. Clubul trebuie să se gândească la viitor, iar eu, ca antrenor, vreau din ce în ce mai mult. Am încredere totală în echipa mea și va trebui să găsim soluții”, a declarat Flick.

El a insistat asupra necesității ca Barcelona să construiască pe termen lung.

„Deco (n.r. – directorul sportiv al clubului) face o treabă foarte bună. Privim spre viitor, la ceea ce este mai bine acum, dar și pentru următorii trei sau cinci ani. Vrem stabilitatea clubului”, a completat Flick.