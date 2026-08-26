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João Palhinha pleacă de la Bayern și revine în Portugalia. Mijlocașul a semnat cu Benfica până în 2030

João Palhinha, în vârstă de 31 de ani, este noul jucător al clubului Benfica, după ce clubul portughez a ajuns la un acord cu Bayern Munchen pentru transferul internaționalului portughez. Mijlocașul revine astfel la Lisabona, orașul său natal, și a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2030.
João Palhinha pleacă de la Bayern și revine în Portugalia. Mijlocașul a semnat cu Benfica până în 2030
sursă foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa
Petre Apostol
26 aug. 2026, 14:22, Sport
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Benfica a anunțat că a achiziționat integral drepturile federative și economice ale jucătorului pentru 14 milioane de euro. La această sumă se pot adăuga bonusuri de până la cinci milioane de euro, în funcție de îndeplinirea unor obiective prestabilite. Contractul lui Palhinha conține și o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro.

Palhinha a ajuns la Bayern în vara lui 2024, de la Fulham, însă nu a reușit să devină titular incontestabil în formația bavareză. În primul său sezon la Munchen a bifat 25 de apariții în toate competițiile și a cucerit titlul în Bundesliga.

„Am discutat deschis cu João Palhinha despre situația sa și am găsit o soluție asupra căreia am putut fi cu toții de acord. A decis să-și continue cariera în țara natală. Îi mulțumim pentru perioada petrecută la Bayern și îi dorim mult succes în viitor”, a declarat Max Eberl, directorul sportiv de la Bayern.

În sezonul trecut, mijlocașul portughez a evoluat sub formă de împrumut la Tottenham Hotspur, în Premier League.

Transferul la Benfica reprezintă o întoarcere în fotbalul portughez pentru mijlocașul care a crescut la Sporting CP și a devenit ulterior unul dintre oamenii importanți ai naționalei Portugaliei. Palhinha are peste 30 de selecții pentru reprezentativa țării sale.

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