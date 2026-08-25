Jamal Musiala ratează debutul lui Bayern în Bundesliga, după episoadele medicale din perioada de pregătire

Potrivit informațiilor publicate marți de Bild, clubul bavarez a decis să nu-l forțeze pe internaționalul german, după problemele medicale cu care acesta s-a confruntat în perioada de pregătire. Musiala ar putea reveni pe teren când Bayern va juca în deplasare cu Schalke 04.

Două episoade în doar trei zile

Absența lui Musiala vine după două momente care au provocat îngrijorare în timpul amicalelor lui Bayern. Mijlocașul ofensiv s-a prăbușit în partida cu RB Leipzig, iar trei zile mai târziu a avut un nou episod în meciul cu Heidenheim.

Ulterior, Bayern a anunțat că jucătorul se confruntă cu o disfuncție neurologică, iar episoadele au fost descrise drept „crize de absență” de scurtă durată, un tip scurt de criză epileptică generalizată.

Musiala a încercat să-și liniștească fanii prin intermediul rețelelor de socializare, explicând că este vorba despre episoade temporare.

„Știu că aceste momente pot părea înfricoșătoare la prima vedere, dar pentru mine fac parte în prezent din viața de zi cu zi. Beneficiez de cea mai bună îngrijire medicală și sunt foarte optimist”, a transmis atunci Musiala. Fotbalistul a precizat că este sprijinit permanent de Bayern și de cei apropiați și a subliniat că, potrivit evaluărilor medicale, „nu există un risc suplimentar pentru sănătate”.

Tratamentul a fost modificat

Potrivit informațiilor din presa germană, episoadele ar fi apărut după o modificare a tratamentului lui Musiala.

Antrenorul Vincent Kompany a explicat că fotbalistul avea situația medicală sub control, însă schimbarea tratamentului ar fi putut contribui la apariția episoadelor din perioada de pregătire.

După cele două incidente, tratamentul a fost ajustat din nou, iar Bayern a optat pentru o revenire progresivă a jucătorului.

În acest context, Musiala se antrenează individual în această perioadă, urmând ca în această săptămână să revină treptat la antrenamentele alături de colegii săi.

Jucătorul este considerat sănătos din punct de vedere fizic, însă principalul obiectiv este ca episoadele neurologice să fie ținute sub control.

Astfel, Bayern nu intenționează să-l țină departe de teren pentru o perioadă lungă. Clubul preferă însă să nu riște și să-i ofere timpul necesar pentru revenire.

Dacă recuperarea decurge conform planului, internaționalul german ar putea fi din nou disponibil pentru deplasarea cu Schalke, programată pe 5 septembrie.