Federica Brignone, dublă campioană olimpică la schi alpin, va fi operată din nou la piciorul stâng

„Piciorul meu continuă să se recupereze, dar, din păcate, atunci când fac anumite activități și pe schiuri încă simt durere. Din acest motiv, împreună cu echipa medicală, am decis să alegem o intervenție chirurgicală”, a scris italianca Federica Brignone pe rețelele de socializare.

„Obiectivul principal va fi îndepărtarea plăcii și curățarea zonei operate, existând și posibilitatea unei intervenții la menisc. Această ultimă decizie va fi luată chiar în timpul operației din această după-amiază”, a completat Brignone.

O recuperare complicată după accidentarea gravă

Brignone a suferit o accidentare extrem de gravă în aprilie 2025, în manșa secundă a slalomului uriaș din cadrul Campionatelor Italiei. Atunci a fost diagnosticată cu o fractură cominutivă a platoului tibial și a capului peroneului de la piciorul stâng, precum și cu ruptura ligamentului încrucișat anterior și leziuni ale compartimentului capsulo-ligamentar medial.

La câteva luni după prima operație, sportiva a mai trecut printr-o intervenție pentru evaluarea stării articulației, iar recuperarea a continuat pe parcursul ultimului an.

Dublă campioană olimpică la Milano-Cortina 2026

În ciuda accidentării, Brignone a revenit spectaculos și a fost una dintre marile vedete ale Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.

Sportiva italiană a cucerit două medalii de aur, câștigând probele de Super-G și de slalom uriaș.

Brignone spunea atunci că va continua să concureze doar dacă starea fizică îi va permite. Noua intervenție are rolul de a elimina durerile persistente și de a-i facilita revenirea completă pe schiuri.