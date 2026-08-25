Cinci echipaje românești intră marți pe apă la Campionatele Mondiale de canotaj. Cornea și Enache, în sferturile de finală

Patru dintre echipajele României vor lua parte marți în seriile de calificare la Campionatele Mondiale de canotaj. Campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache vor concura în sferturile de finală ale probei de dublu vâsle masculin.

Prima cursă cu participare românească este programată la ora 14:37, când Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Geanina Juncanariu vor lua startul în seria de calificare la patru rame feminin.

Programul complet al românilor în a doua zi de la Campionatele Mondiale de canotaj:

14:37 – W4-: Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Geanina Juncanariu – serie

15:03 – M4-: Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc, Ciprian Tudosă – serie

15:09 – W4x: Roxana Anghel, Gabriela Tivodariu, Andrada Moroșanu, Iulia Bălăucă – serie

15:25 – M4x: Mihăiță Țigănescu, Alexandru Gherasim, Florin Horodișteanu, Ioan Prundeanu – serie

16:13 – M2x: Andrei Cornea, Marian Enache – sfert de finală

Start perfect pentru România în prima zi

România a avut un debut foarte bun la Amsterdam, cu trei victorii în seriile de calificare din prima zi.

Simona Radiș și Adriana Adam au câștigat seria de la dublu rame feminin (W2-), cu timpul de 7:42,46, și s-au calificat în semifinale. Ștefan Berariu și Florin Lehaci au obținut, la rândul lor, primul loc în seria de la dublu rame masculin (M2-), în 7:03,09.

Și Andrei Cornea și Marian Enache au început cu dreptul revenirea în barca de dublu vâsle. Campionii olimpici au câștigat seria cu timpul de 6:56,55, rezultat care le-a asigurat calificarea în sferturile de finală programate marți.

În schimb, Alexandra Ungureanu și Mariana Laura Dumitru au încheiat pe locul al treilea seria de la dublu vâsle feminin, cu 7:58,20, și vor continua competiția în finala C.