Lewis Hamilton își cere scuze după criticile la adresa Ferrari la Marele Premiu de la Zandvoort: Nu a fost cea mai bună versiune a mea

„Am ascultat din nou unele dintre comentariile mele de la radio și din interviurile TV. În căldura momentului, frustrarea poate ieși la suprafață, mai ales când îți pasă atât de mult cum îmi pasă mie. Dar aceea nu a fost cea mai bună versiune a mea. Îmi asum responsabilitatea și voi fi mai bun”, a transmis Lewis Hamilton, marți, pe rețelele de socializare.

Hamilton a descris weekendul din Țările de Jos drept unul dificil, dar a subliniat că Ferrari pleacă de la Zandvoort cu „puncte valoroase” și cu semne că monopostul evoluează în direcția potrivită. Britanicul a lăudat echipa de la uzină pentru pachetul de actualizări adus și a mulțumit mecanicilor și inginerilor de pe circuit pentru eforturile depuse.

„Mai avem de muncă, în special în calificări, dar vom continua să învățăm și să progresăm împreună. Pasiunea mea vine din credința pe care o am în această echipă și în ceea ce construim împreună. Lupta este departe de a se fi încheiat”, a adăugat el.

Hamilton a încheiat cursa al patrulea

Hamilton a încheiat Marele Premiu de la Zandvoort pe locul al patrulea, după ce a ratat podiumul în urma unei strategii contestate a Ferrari. Pilotul britanic a fost nemulțumit că echipa a întârziat să îi permită să treacă de coechipierul Charles Leclerc, aflat pe o strategie diferită, pierzând timp prețios în duelul pentru poziția a treia.

Imediat după cursă, Hamilton a declarat că deciziile strategice ale Scuderiei l-au costat un loc pe podium și a comparat execuția Ferrari cu cea a Mercedes, care a gestionat mai rapid schimbul de poziții dintre Kimi Antonelli și George Russell.

Ferrari a avut un ritm competitiv în cursă, însă problemele de comunicare și execuție au compromis șansa ambilor piloți la podium. Directorul echipei, Frédéric Vasseur, a recunoscut ulterior că au existat deficiențe în modul în care au fost gestionate momentele-cheie ale cursei.

Marele Premiu al Țărilor de Jos a fost câștigat de Lando Norris (McLaren), urmat de piloții Mercedes: Kimi Antonelli și George Russell. Antonelli și-a consolidat astfel poziția de lider în clasamentul general, ajungând la 242 de puncte. Hamilton rămâne în lupta pentru titlu, fiind pe locul al treilea, la egalitate de puncte (183) cu Russell, ocupantul poziției secunde.

Următoarea etapă, a 13-a, este programată săptămâna viitoare, în Italia, la Monza.