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Dinamo, FCSB și Rapid, „podiumul” din Superligă după 6 etape. Rezultatele etapei și clasamentul complet

Dinamo București a încheiat etapa a șasea din Superliga de fotbal pe primul loc în clasament, după victoria cu 2-1 în fața vicecampioanei Universitatea Cluj. „Câinii roșii” au profitat și de pasul greșit făcut de FCSB la Cluj și au rămas în fruntea ierarhiei, cu 13 puncte după primele șase runde.
Dinamo, FCSB și Rapid, „podiumul” din Superligă după 6 etape. Rezultatele etapei și clasamentul complet
sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Petre Apostol
25 aug. 2026, 07:25, Sport
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Dinamo București a înregistrat patru victorii și o remiză după ce începuse sezonul cu o înfrângere. FCSB și Rapid completează podiumul, ambele cu câte 11 puncte.

Astfel, după o dominație a echipelor din afara Bucureștiului, în sezonul trecut, „podiumul” provizoriu din campionat este completat de formații din Capitală.

FC Argeș rămăsese singura formație care putea egala pe Dinamo, în ultima zi a etapei, însă a pierdut luni seară, la Galați.

Rezultatele etapei a 6-a din Superliga

• Petrolul Ploiești – Rapid București 0-2
• UTA Arad – Corvinul Hunedoara 0-0
• Dinamo București – Universitatea Cluj 2-1
• Sepsi OSK – Farul Constanța 1-1
• Universitatea Craiova – FC Voluntari 3-1
• CFR Cluj – FCSB 1-0
• FC Botoșani – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0
• Oțelul Galați – FC Argeș 1-0

Clasamentul complet după șase etape:

1. Dinamo București – 13 puncte (golaveraj 13-4)
2. FCSB – 11 puncte (9-5)
3. Rapid – 11 puncte (7-3)
4. Universitatea Craiova – 10 puncte (13-8)
5. FC Argeș – 10 puncte (4-4)
6. Corvinul Hunedoara – 9 puncte (7-3)
7. Farul Constanța – 9 puncte (10-8)
8. Universitatea Cluj – 9 puncte (7-6, un meci mai puțin)
9. Oțelul Galați – 9 puncte (7-6)
10. Petrolul Ploiești – 9 puncte (4-8)
11. Sepsi OSK – 7 puncte (3-3)
12. CFR Cluj – 6 puncte (8-8, un meci mai puțin)
13. FC Botoșani – 6 puncte (7-8)
14. FC Voluntari – 4 puncte (5-16)
15. UTA Arad – 3 puncte (3-9)
16. Csikszereda Miercurea Ciuc – 1 punct (2-10)

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