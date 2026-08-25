Dinamo, FCSB și Rapid, „podiumul” din Superligă după 6 etape. Rezultatele etapei și clasamentul complet

Dinamo București a înregistrat patru victorii și o remiză după ce începuse sezonul cu o înfrângere. FCSB și Rapid completează podiumul, ambele cu câte 11 puncte.

Astfel, după o dominație a echipelor din afara Bucureștiului, în sezonul trecut, „podiumul” provizoriu din campionat este completat de formații din Capitală.

FC Argeș rămăsese singura formație care putea egala pe Dinamo, în ultima zi a etapei, însă a pierdut luni seară, la Galați.

Rezultatele etapei a 6-a din Superliga

• Petrolul Ploiești – Rapid București 0-2

• UTA Arad – Corvinul Hunedoara 0-0

• Dinamo București – Universitatea Cluj 2-1

• Sepsi OSK – Farul Constanța 1-1

• Universitatea Craiova – FC Voluntari 3-1

• CFR Cluj – FCSB 1-0

• FC Botoșani – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0

• Oțelul Galați – FC Argeș 1-0

Clasamentul complet după șase etape:

1. Dinamo București – 13 puncte (golaveraj 13-4)

2. FCSB – 11 puncte (9-5)

3. Rapid – 11 puncte (7-3)

4. Universitatea Craiova – 10 puncte (13-8)

5. FC Argeș – 10 puncte (4-4)

6. Corvinul Hunedoara – 9 puncte (7-3)

7. Farul Constanța – 9 puncte (10-8)

8. Universitatea Cluj – 9 puncte (7-6, un meci mai puțin)

9. Oțelul Galați – 9 puncte (7-6)

10. Petrolul Ploiești – 9 puncte (4-8)

11. Sepsi OSK – 7 puncte (3-3)

12. CFR Cluj – 6 puncte (8-8, un meci mai puțin)

13. FC Botoșani – 6 puncte (7-8)

14. FC Voluntari – 4 puncte (5-16)

15. UTA Arad – 3 puncte (3-9)

16. Csikszereda Miercurea Ciuc – 1 punct (2-10)