Dinamo, FCSB și Rapid, „podiumul” din Superligă după 6 etape. Rezultatele etapei și clasamentul complet

Dinamo București a înregistrat patru victorii și o remiză după ce începuse sezonul cu o înfrângere. FCSB și Rapid completează podiumul, ambele cu câte 11 puncte.
Astfel, după o dominație a echipelor din afara Bucureștiului, în sezonul trecut, „podiumul” provizoriu din campionat este completat de formații din Capitală.
FC Argeș rămăsese singura formație care putea egala pe Dinamo, în ultima zi a etapei, însă a pierdut luni seară, la Galați.
• Petrolul Ploiești – Rapid București 0-2
• UTA Arad – Corvinul Hunedoara 0-0
• Dinamo București – Universitatea Cluj 2-1
• Sepsi OSK – Farul Constanța 1-1
• Universitatea Craiova – FC Voluntari 3-1
• CFR Cluj – FCSB 1-0
• FC Botoșani – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0
• Oțelul Galați – FC Argeș 1-0
1. Dinamo București – 13 puncte (golaveraj 13-4)
2. FCSB – 11 puncte (9-5)
3. Rapid – 11 puncte (7-3)
4. Universitatea Craiova – 10 puncte (13-8)
5. FC Argeș – 10 puncte (4-4)
6. Corvinul Hunedoara – 9 puncte (7-3)
7. Farul Constanța – 9 puncte (10-8)
8. Universitatea Cluj – 9 puncte (7-6, un meci mai puțin)
9. Oțelul Galați – 9 puncte (7-6)
10. Petrolul Ploiești – 9 puncte (4-8)
11. Sepsi OSK – 7 puncte (3-3)
12. CFR Cluj – 6 puncte (8-8, un meci mai puțin)
13. FC Botoșani – 6 puncte (7-8)
14. FC Voluntari – 4 puncte (5-16)
15. UTA Arad – 3 puncte (3-9)
16. Csikszereda Miercurea Ciuc – 1 punct (2-10)