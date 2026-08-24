Doi foști jucători NBA spun că se identifică drept femei și vor să joace în liga feminină de baschet. Liga le închide ușa: „Nu sunt eligibili”

Surse din cadrul WNBA citate de CNN, ESPN și Front Office Sports au respins posibilitatea ca Freedom și White să poată juca în liga feminină nord-americană de baschet.

Cei doi foști baschetbaliști au anunțat în ultimele săptămâni că intenționează să intre în draftul WNBA din 2027, susținând că se identifică drept femei și contestând astfel modul în care sunt formulate actualele reguli de eligibilitate ale competiției.

Surse din ligă au descris însă, pentru publicațiile americane, demersurile lor drept „publicity stunts” și au transmis că nu există, în prezent, o problemă reală și imediată de eligibilitate care să necesite o intervenție a WNBA.

Ce spun regulile WNBA

Actualul acord colectiv al ligii prevede că doar jucătoarele care sunt femei sunt eligibile să evolueze în WNBA, însă documentul nu conține reguli separate care să detalieze criteriile privind identitatea de gen sau sexul atribuit la naștere.

În ultimele săptămâni, conducerea WNBA a transmis că subiectul va fi analizat împreună cu principalele părți implicate – jucătoarele, cluburile și sindicatul – dar a avertizat că nu va permite ca „presiunile externe” sau controversele create artificial să dicteze procesele interne ale ligii.

Până în prezent, nicio femeie transgender cunoscută public nu a evoluat în WNBA, potrivit relatărilor CNN.

Enes Kanter Freedom, dat afară de la un meci WNBA

Controversa s-a amplificat duminică, atunci când Enes Kanter Freedom a fost evacuat din Wintrust Arena din Chicago în timpul partidei dintre Chicago Sky și Indiana Fever.

Fostul jucător NBA se afla lângă teren și purta un tricou pe care era imprimată o definiție a termenului „woman”. În sfertul al treilea, el a intrat într-un schimb verbal aprins cu Natasha Cloud, jucătoarea formației Chicago Sky.

Freedom s-a ridicat și a pășit spre suprafața de joc, iar agenții de securitate și mai multe jucătoare au intervenit înainte ca situația să escaladeze. Ulterior, acesta a fost escortat în afara arenei.

WNBA nu a anunțat până acum o sancțiune oficială care să îi interzică lui Freedom accesul la viitoarele partide. ESPN relatează că eventualitatea unei astfel de interdicții rămâne, deocamdată, neclară.

Freedom a evoluat timp de peste un deceniu în NBA, în timp ce Royce White a avut o apariție mult mai scurtă în liga nord-americană. Declarațiile lor privind draftul WNBA au venit pe fondul unei dezbateri tot mai intense în Statele Unite despre participarea sportivelor transgender în competițiile feminine.