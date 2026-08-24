FIFA lansează o Cupă Mondială cum nu a mai existat: 211 țări și peste 4000 de copii. România este pe lista invitaților

Prima ediție a FIFA U-15 World Cup & Festival va fi organizată în Azerbaidjan, între 22 și 31 octombrie 2026, potrivit informațiilor oficiale publicate de FIFA. Competiția din acest an va fi rezervată echipelor masculine.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a revenit asupra proiectului în timpul unei vizite în Republica Dominicană și a prezentat turneul drept un „festival al tineretului”, la care ar urma să participe peste 4.000 de copii.

„Vom organiza anul acesta, pentru prima dată în FIFA, o Cupă Mondială U15, la care sunt invitate toate cele 211 țări FIFA. Un festival al tineretului, cu peste 4.000 de copii care joacă fotbal împreună”, a declarat Infantino.

România poate fi prezentă la noul Mondial FIFA

România se numără printre federațiile eligibile pentru competiție, FIFA stabilind încă din decembrie 2025 că turneul va fi deschis tuturor celor 211 membri ai organizației.

Federația Română de Fotbal a anunțat la rândul său, după decizia Consiliului FIFA, introducerea noilor competiții internaționale U15. România are deja o reprezentativă U15, care în primăvara acestui an a întâlnit, printre altele, Austria, Portugalia, Italia și China la Torneo delle Nazioni.

Noul Mondial nu va copia însă întocmai formatul competițiilor de seniori. FIFA a decis ca meciurile să fie mai scurte, să se dispute pe terenuri de dimensiuni reduse, iar echipele să aibă între șapte și nouă jucători pe teren, adaptarea fiind justificată prin vârsta participanților.

Urmează și Mondialul feminin U15

FIFA vrea să transforme competiția într-un proiect permanent. După ediția masculină din 2026, prima competiție U15 destinată fetelor va avea loc în 2027.

Din 2028, planul FIFA este ca toate federațiile membre să fie invitate anual atât cu echipe masculine, cât și feminine, în două turnee distincte.

Infantino susține că proiectul face parte din strategia FIFA de reducere a diferențelor dintre marile puteri ale fotbalului și țările cu posibilități mai reduse.

„Trebuie să lăsăm copiii să joace”, a transmis șeful FIFA, care spune că veniturile obținute din sponsorizări și drepturi de televizare trebuie reinvestite în dezvoltarea fotbalului.

Competiția U15 vine într-o perioadă în care FIFA extinde puternic turneele juvenile. Campionatele Mondiale U17 masculin și feminin au devenit deja competiții anuale, iar FIFA încearcă să ofere tot mai multor federații acces la turnee internaționale încă de la cele mai mici categorii de vârstă.