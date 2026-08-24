Prima pagină » Sport » Alcaraz revine marți după patru luni de pauză. Cu cine va juca primul meci oficial

Alcaraz revine marți după patru luni de pauză. Cu cine va juca primul meci oficial

Carlos Alcaraz revine marți în competiție, după mai bine de patru luni de pauză provocată de accidentarea la încheietura mâinii drepte. Spaniolul va disputa primul său meci oficial la US Open în proba de dublu mixt, unde va face pereche cu legendara Serena Williams.
Alcaraz revine marți după patru luni de pauză. Cu cine va juca primul meci oficial
Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
24 aug. 2026, 22:52, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Revenirea lui Alcaraz se va produce în cadrul competiției speciale de dublu mixt, unde organizatorii US Open au reunit mai multe dintre cele mai mari nume ale tenisului mondial.

Spaniolul și Serena Williams vor juca marți, 25 august, pe Arthur Ashe Stadium, în primul lor meci împreună, scrie As. Partida este programată să fie a patra a zilei și nu va începe înainte de ora 21.00 în România. Adversarii vor fi stabiliți după încheierea fazei preliminare.

Alcaraz revine după o pauză lungă

Carlos Alcaraz nu a mai disputat un meci oficial de la accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte în aprilie, la turneul de la Barcelona. Revenirea sa la US Open este, prin urmare, primul test important după o perioadă de peste patru luni fără competiție.

Spaniolul a început deja să crească intensitatea antrenamentelor înaintea turneului.

Alcaraz și Serena Williams nu sunt singurul cuplu spectaculos al competiției. Printre perechile anunțate se află și Novak Djokovic și Aryna Sabalenka.

Pentru Alcaraz, însă, miza principală este revenirea pe teren și verificarea stării încheieturii înaintea debutului în proba de simplu, unde spaniolul își va apăra titlul cucerit la US Open.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia