Alcaraz revine marți după patru luni de pauză. Cu cine va juca primul meci oficial

Revenirea lui Alcaraz se va produce în cadrul competiției speciale de dublu mixt, unde organizatorii US Open au reunit mai multe dintre cele mai mari nume ale tenisului mondial.

Spaniolul și Serena Williams vor juca marți, 25 august, pe Arthur Ashe Stadium, în primul lor meci împreună, scrie As. Partida este programată să fie a patra a zilei și nu va începe înainte de ora 21.00 în România. Adversarii vor fi stabiliți după încheierea fazei preliminare.

Alcaraz revine după o pauză lungă

Carlos Alcaraz nu a mai disputat un meci oficial de la accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte în aprilie, la turneul de la Barcelona. Revenirea sa la US Open este, prin urmare, primul test important după o perioadă de peste patru luni fără competiție.

Spaniolul a început deja să crească intensitatea antrenamentelor înaintea turneului.

Alcaraz și Serena Williams nu sunt singurul cuplu spectaculos al competiției. Printre perechile anunțate se află și Novak Djokovic și Aryna Sabalenka.

Pentru Alcaraz, însă, miza principală este revenirea pe teren și verificarea stării încheieturii înaintea debutului în proba de simplu, unde spaniolul își va apăra titlul cucerit la US Open.