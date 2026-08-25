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România joacă marți cu Belgia la EuroVolley 2026. O victorie ar apropia „tricolorele” de optimi

Naționala feminină de volei a României are un meci extrem de important la Campionatul European - EuroVolley 2026, în privința calificării în optimile de finală. „Tricolorele” întâlnesc Belgia, de la ora 14:30, la Baku (Azerbaidjan), în etapa a treia din Grupa C.
România joacă marți cu Belgia la EuroVolley 2026. O victorie ar apropia „tricolorele” de optimi
sursă foto: CEV
Petre Apostol
25 aug. 2026, 09:03, Sport
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România a pierdut primele două partide de la EuroVolley 2026, însă a luat câte un punct din fiecare. „Tricolorele” au cedat ambele meciuri după cinci seturi, cu primele două clasate ale ierarhiei din grupă. România se menține în cursa pentru calificarea în faza eliminatorie.

O eventuală victorie în meciul cu Belgia ar mări șansele echipei României pentru a avansa în optimi.

Înaintea meciului cu Belgia, clasamentul este condus de Azerbaidjan, cu 8 puncte. Gazdele grupei sunt urmate de Țările de Jos și Belgia, cu câte 5 puncte fiecare. România are 2 puncte, fiind înaintea Spaniei și Portugaliei, ultimele adversare ale „tricolorelor” în grupă.

Primele patru echipe din fiecare grupă se califică în faza următoare.

Belgia vine după două victorii

Misiunea nu va fi însă deloc ușoară. Belgia a câștigat ambele partide disputate până acum: 3-2 cu Spania și 3-0 cu Portugalia.

România are însă motive de încredere după prestațiile din primele două meciuri. De fiecare dată a dus partida până în decisiv. Împotriva Azerbaidjanului, luni seară, a revenit de la 0-2 la 2-2 înainte să piardă setul decisiv

Gazdele s-au impus în primele două seturi cu 25-21 și 25-23. România a egalat, după ce și-a adjudecat actele următoare cu 25-15, respectiv 25-22. În tie-break, însă, Azerbaidjan s-a impus cu 15-8.

După partidă, liberoul Diana Vereș a declarat că echipa și-a pierdut concentrarea.

„Am crezut că putem schimba soarta meciului, însă nu a fost așa. Nu am început setul al cincilea foarte bine. Ne-am pierdut concentrarea”, a spus ea.

Clasamentul în cele patru grupe de la EuroVolley 2026

Grupa A (organizată în Turcia): 1. Turcia – 3 meciuri, 9 puncte; 2. Polonia – 2 meciuri, 6 puncte; 3. Slovenia – 2 meciuri, 3 puncte; 4. Germania – 2 meciuri, 3 puncte; 5. Letonia – 3 meciuri, 0 puncte; 6. Ungaria – 2 meciuri, 0 puncte.

Grupa B (organizată în Cehia): 1. Serbia – 3 meciuri, 9 puncte; 2. Cehia – 3 meciuri, 6 puncte; 3. Grecia – 3 meciuri, 5 puncte; 4. Ucraina – 3 meciuri, 4 puncte; 5. Bulgaria – 3 meciuri, 3 puncte; 6. Austria – 3 meciuri, 0 puncte.

Grupa C (organizată în Azerbaidjan): 1. Azerbaidjan – 3 meciuri, 8 puncte; 2. Țările de Jos – 2 meciuri, 5 puncte; 3. Belgia – 2 meciuri, 5 puncte; 4. România – 2 meciuri, 2 puncte; 5. Spania – 2 meciuri, 1 punct; 6. Portugalia – 3 meciuri, 0 puncte.

Grupa D (organizată în Suedia): 1. Franța – 3 meciuri, 9 puncte; 2. Italia – 3 meciuri, 9 puncte; 3. Suedia – 3 meciuri, 5 puncte; 4. Croația – 3 meciuri, 2 puncte; 5. Slovacia – 3 meciuri, 2 puncte; 6. Muntenegru – 3 meciuri, 0 puncte.

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