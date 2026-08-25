Federația Română de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru partida Suedia – România, din debutul Ligii Națiunilor 2026/27

Întâlnirea se va disputa vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, în cadrul Grupei B4 din Liga B.

Biletele sunt disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro începând de marți și pot fi cumpărate până pe 18 septembrie sau până la epuizarea locurilor.

Organizatorii au alocat 2.200 de locuri fanilor României, în Peluza Nord a stadionului, în sectoarele 116-121.

Prețul unui bilet este de 130 de lei.

Fiecare suporter poate achiziționa maximum patru bilete, iar acestea sunt nominale. La cumpărare trebuie introduse datele de identificare, inclusiv numele și CNP-ul fiecărui spectator.

FRF a precizat că biletele vor fi trimise pe e-mail cu puțin timp înaintea meciului, după ce vor fi distribuite federației de către organizatorii suedezi.

Programul României în Liga Națiunilor

România face parte din Grupa B4, alături de Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina.

Programul complet al „tricolorilor” este următorul:

25 septembrie: Suedia – România (21:45)

28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (21:45)

2 octombrie: Polonia – România (21:45)

5 octombrie: România – Suedia (21:45)

14 noiembrie: România – Polonia (21:45)

17 noiembrie: Bosnia și Herțegovina – România (21:45)

Câștigătoarea grupei va promova în Liga A a Ligii Națiunilor, în timp ce ocupanta locului secund va disputa un baraj de promovare.