Prima pagină » Sport » Noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara, în linie dreaptă. Contractul pentru arena de 32.000 de locuri a fost semnat

Noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara, în linie dreaptă. Contractul pentru arena de 32.000 de locuri a fost semnat

Noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara intră în linie dreaptă. Contractul pentru proiectarea și execuția noii arene a fost semnat, anunță marți Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.
Noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara, în linie dreaptă. Contractul pentru arena de 32.000 de locuri a fost semnat
sursă foto: Consiliul Județean Timiș
Petre Apostol
25 aug. 2026, 13:02, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noul stadion „Dan Păltinișanu” va avea 32.000 de locuri, tribune acoperite și va fi, după Arena Națională, cel mai mare stadion din România. Investiția este estimată la aproximativ 603 milioane de lei, iar proiectul nu este gândit exclusiv pentru fotbal, ci și pentru organizarea unor evenimente sportive și concerte de anvergură.

Drumul până la semnarea contractului a fost însă unul complicat. Licitația pentru proiectarea și execuția stadionului a fost finalizată de Compania Națională de Investiții, după mai multe etape și contestații. Constructorul fusese desemnat în martie 2026.

Arena din Timișoara, printre cele patru stadioane deblocate de Guvern

„Dan Păltinișanu” face parte dintr-un grup de patru proiecte majore de infrastructură sportivă pentru care Guvernul a decis, la 14 august, să permită încheierea contractelor de proiectare și execuție, după ce procedurile de achiziție fuseseră deja finalizate.

Pe listă se mai află Stadionul Tineretului din Brașov; noul complex sportiv din Oradea; Complexul Sportiv – Stadion Municipal „1 Mai” din Slatina.

Valoarea cumulată a celor patru investiții este de aproximativ 1,4 miliarde de lei, în timp ce în bugetul de stat pe 2026 au fost prevăzute credite de angajament de aproximativ 1,82 miliarde de lei pentru aceste proiecte.

Conform Guvernului, 25% din costurile lucrărilor trebuie suportate de autoritățile locale, în timp ce 75% ar urma să fie asigurate de la bugetul de stat începând cu 1 ianuarie 2028. Astfel, proiectele pot avansa în perioada 2026-2027 în limita banilor puși la dispoziție de beneficiarii locali.

În cazul Timișoarei, potrivit lui Simonis, „Consiliul Județean Timiș poate asigura, pentru perioada 2026–2027, cel puțin 125 de milioane de lei pentru lucrările la noul stadion”. Diferența până la valoarea totală a proiectului ar urma să fie acoperită ulterior prin finanțarea CNI.

Practic, decizia recentă a Guvernului a permis deblocarea unor proiecte care aveau deja indicatorii tehnico-economici aprobați și procedurile de achiziție finalizate. Executivul a justificat soluția prin necesitatea unei implementări etapizate, în funcție de resursele bugetare disponibile.

Pentru Timișoara, următorul pas este realizarea proiectului tehnic. După finalizarea acestei etape, poate începe efectiv construcția noii arene care va înlocui vechiul „Dan Păltinișanu”, stadion demolat în 2025.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Rusia se confruntă cu un eșec de proporții după ce avionul care trebuia să salveze flota lui Putin a ratat testele de zbor
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia