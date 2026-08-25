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Echipa ideală a etapei a 6-a din Superliga de fotbal. Marius Șumudică, desemnat antrenorul rundei după a 100-a victorie în campionat

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți echipa ideală a etapei a șasea din Superliga, după încheierea rundei luni seară, patru formații având câte doi jucători incluși pe listă, iar Marius Șumudică a fost desemnat antrenorul rundei.
Echipa ideală a etapei a 6-a din Superliga de fotbal. Marius Șumudică, desemnat antrenorul rundei după a 100-a victorie în campionat
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
25 aug. 2026, 13:36, Sport
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Rapid București, Universitatea Craiova, CFR Cluj și Oțelul Galați au câte doi jucători incluși în echipa ideală a etapei a șasea din Superliga. Antrenorul echipei CFR Cluj, Marius Șumudică, a fost desemnat antrenorul rundei, după ce a marcat cea de-a 100-a victorie din competiția internă ca antrenor principal.

Lista completă cu echipa etapei a șasea din Superliga de fotbal, în opinia LPF, arată astfel:

Portar

Octavian Vâlceanu (CFR 1907 Cluj) – A păstrat plasa porții neatinsă, contribuind astfel la o victorie foarte importantă.

Fundași

Habib Sylla (Oțelul Galați) – A făcut cel mai bun meci în tricoul gălățenilor. Spre final, a fost răsplătit cu aplauze din partea publicului.

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) – A marcat în stilul devenit marcă înregistrată, șut puternic, fără șanse pentru portar.

Aly Abeid (CFR 1907 Cluj) – S-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor. A făcut un meci fără greșeală.

Narcis Ilaș (FC Botoșani) – Tânărul fundaș botoșănean a făcut un joc defensiv lăudabil. Merită urmărit cu atenție.

Mijlocași

Olimpiu Moruțan (FC Rapid) – Intrat pe teren la startul reprizei secunde, a schimbat jocul echipei. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

João Lameira (Oțelul Galați) – Căpitanul gălățenilor a marcat golul care le-a adus moldovenilor toate cele trei puncte.

Daniel Armstrong (Dinamo) – Se află într-o formă excelentă! Grație dublei din ultima etapă a ajuns la șapte contribuții ofensive în ediția curentă.

Atacanți

Monday Etim (Universitatea Craiova) – Vârful Universității a contribuit decisiv la toate reușitele oltenilor.

Andrei Dumiter (FC Botoșani) – Are un început formidabil de sezon. A ajuns la cinci goluri marcate, fiind golgheterul la zi al Superligii.

Alexandru Dobre (FC Rapid) – A marcat golul care le-a deschis giuleștenilor drumul spre victorie.

Antrenorul etapei

Marius Șumudică (CFR 1907 Cluj) – A pregătit excelent derby-ul cu FCSB. Victoria a însemnat și o bornă importantă în cariera de tehnician, fiind a 100-a reușită în Superligă din postura de antrenor principal.

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