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Pierdere importantă pentru Rapid București. Cât va lipsi fundașul Daniel Graovac

FC Rapid București a anunțat, marți, că fundașul Daniel Graovac va lipsi până la finalul sezonului, după accidentarea gravă suferită în partida disputată la Ploiești, vineri, în etapa a șasea din Superliga de fotbal.
Pierdere importantă pentru Rapid București. Cât va lipsi fundașul Daniel Graovac
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
25 aug. 2026, 13:57, Sport
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Fundașul giuleștenilor s-a accidentat în minutul 23 al meciului câștigat de Rapid cu 2-0, în urma unei entorse la genunchi. Investigațiile medicale efectuate ulterior au evidențiat leziuni complexe de menisc și ligament.

Rapid a precizat că Graovac va fi supus unei intervenții chirurgicale.

„În urma investigațiilor medicale efectuate, fundașul nostru va fi supus unei intervenții chirurgicale, ceea ce face ca acesta să nu mai fie disponibil pentru restul sezonului”, a transmis clubul.

Daniel Graovac, în vârstă de 32 de ani, este una dintre soluțiile importante din defensiva Rapidului.

Accidentarea reprezintă astfel o lovitură pentru formația giuleșteană, care va trebui să găsească o soluție pentru postul de fundaș central în perioada următoare.

„Suntem alături de Daniel la fiecare pas al procesului de recuperare și îi transmitem multă putere, o însănătoșire grabnică și îi dorim o revenire cât mai rapidă pe teren!”, au mai transmis oficialii clubului Rapid.

Daniel Graovac a ajuns la Rapid în această vară, fiind prezentat oficial de club pe 2 iulie. Fundașul central bosniac a semnat un contract valabil un sezon, cu opțiune de prelungire. În vârstă de 32 de ani, Graovac are peste 300 de meciuri la nivel profesionist și este un cunoscător al fotbalului românesc, după ce a evoluat anterior pentru Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB.

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