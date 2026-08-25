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Roger Junio revine la Corvinul Hunedoara după aproape doi ani. Brazilianul a semnat pe un sezon

FC Corvinul 1921 Hunedoara a anunțat, marți, transferul mijlocașului brazilian Roger Junio, care a semnat un contract valabil pe un sezon și se întoarce la echipa hunedoreană după aproape doi ani.
Roger Junio revine la Corvinul Hunedoara după aproape doi ani. Brazilianul a semnat pe un sezon
sursă foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
25 aug. 2026, 14:19, Sport
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Roger Junio a mai evoluat pentru Corvinul la începutul sezonului 2024/2025, fiind unul dintre jucătorii utilizați în parcursul european al formației hunedorene.

Roger a bifat atunci șapte apariții în tricoul Corvinului, care era câștigătoarea Cupei României. El a evoluat inclusiv în Supercupa României, contra FCSB, dar și în confruntările europene cu Paksi FC, HNK Rijeka (preliminariile Liga Europa) și FC Astana (preliminariile Conference League).

După despărțirea de formația hunedoreană, Roger s-a întors în Brazilia. A evoluat pentru Ypiranga FC, iar ulterior a ajuns la North EC-MG, formație pentru care a jucat începând din 2026.

Revenirea la Corvinul înseamnă și întoarcerea în fotbalul românesc pentru mijlocașul brazilian. Roger a mai jucat în România pentru UTA Arad, CFR Cluj și Universitatea Cluj.

Cea mai importantă performanță a sa în România este titlul de campion câștigat alături de CFR Cluj.

„Acum, la aproape doi ani distanță, drumurile noastre se întâlnesc din nou. (…) Roger revine pentru un nou capitol în alb-albastru”, a mai transmis Corvinul.

Nou-promovată, Corvinul Hunedoara se află în prezent pe loc de play-off în Superliga. După șase etape, ocupă locul 6, cu 9 puncte, la doar patru puncte de liderul Dinamo.

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