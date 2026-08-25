Prima pagină » Sport » Alice Kapelovies începe o nouă aventură după retragerea ca jucătoare de volei, la Rapid București

Alice Kapelovies începe o nouă aventură după retragerea ca jucătoare de volei, la Rapid București

Alice Kapelovies (36 ani) începe un nou capitol în voleiul românesc, după retragerea din activitatea de jucătoare. Fosta internațională a României face acum trecerea în stafful echipei Rapid București, unde va ocupa funcția de Sports Mental Coach.
Alice Kapelovies începe o nouă aventură după retragerea ca jucătoare de volei, la Rapid București
sursă foto: CS Rapid București
Petre Apostol
25 aug. 2026, 10:48, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Clubul bucureștean a anunțat că Alice Kapelovies va fi alături de jucătoare pentru gestionarea presiunii competiționale, creșterea încrederii și dezvoltarea unei mentalități orientate spre performanță.

„Cu o experiență importantă acumulată în sportul de performanță, atât la nivel de club, cât și la echipa națională, Alice începe un nou capitol lângă noi”, a transmis marți clubul Rapid.

De la fileu, în stafful echipei

Kapelovies are în spate o carieră de două decenii, începută în 2005, la Dinamo București. A evoluat apoi în Belgia și Franța, înainte de revenirea în România, unde a jucat la CSM București, Volei Alba Blaj, Știința Bacău, CSO Voluntari și Rapid București.

A fost componentă a naționalei României, alături de care a participat la Campionatele Europene.

Ultimii ani ai carierei au fost legați de CSO Voluntari, alături de care a cucerit titlul de campioană a României, înainte de a se transfera la Rapid în ultimul său an înainte de retragere.

O familie cu tradiție în sport

Alice face parte dintr-o familie cunoscută în sportul românesc. Mama sa, Mariana Kapelovies, a fost campioană națională la baschet și componentă a echipei naționale, în timp ce verișoara sa, Alexia Căruțașu, fiica baschetbaliștilor Andreea și Virgil Căruțașu, a ales la rândul ei voleiul. În prezent, Alexia a ales să reprezinte Turcia, având dublă cetățenie.

Tatăl ei, Sandu Kapelovies, este un reputat antrenor de volei, cel care a format-o ca sportivă.

Alice este și nepoata prezentatoarei TV Neti Sandu, cu care are o relație foarte apropiată.

În 2025, ea a început să găzduiască „Sport Spirit Podcast”, un proiect în care a avut invitați din sportul românesc, de la volei și baschet până la tenis. Kapelovies a descris podcastul drept o ieșire din zona sa de confort.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Rusia se confruntă cu un eșec de proporții după ce avionul care trebuia să salveze flota lui Putin a ratat testele de zbor
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia