Alice Kapelovies începe o nouă aventură după retragerea ca jucătoare de volei, la Rapid București

Clubul bucureștean a anunțat că Alice Kapelovies va fi alături de jucătoare pentru gestionarea presiunii competiționale, creșterea încrederii și dezvoltarea unei mentalități orientate spre performanță.

„Cu o experiență importantă acumulată în sportul de performanță, atât la nivel de club, cât și la echipa națională, Alice începe un nou capitol lângă noi”, a transmis marți clubul Rapid.

De la fileu, în stafful echipei

Kapelovies are în spate o carieră de două decenii, începută în 2005, la Dinamo București. A evoluat apoi în Belgia și Franța, înainte de revenirea în România, unde a jucat la CSM București, Volei Alba Blaj, Știința Bacău, CSO Voluntari și Rapid București.

A fost componentă a naționalei României, alături de care a participat la Campionatele Europene.

Ultimii ani ai carierei au fost legați de CSO Voluntari, alături de care a cucerit titlul de campioană a României, înainte de a se transfera la Rapid în ultimul său an înainte de retragere.

O familie cu tradiție în sport

Alice face parte dintr-o familie cunoscută în sportul românesc. Mama sa, Mariana Kapelovies, a fost campioană națională la baschet și componentă a echipei naționale, în timp ce verișoara sa, Alexia Căruțașu, fiica baschetbaliștilor Andreea și Virgil Căruțașu, a ales la rândul ei voleiul. În prezent, Alexia a ales să reprezinte Turcia, având dublă cetățenie.

Tatăl ei, Sandu Kapelovies, este un reputat antrenor de volei, cel care a format-o ca sportivă.

Alice este și nepoata prezentatoarei TV Neti Sandu, cu care are o relație foarte apropiată.

În 2025, ea a început să găzduiască „Sport Spirit Podcast”, un proiect în care a avut invitați din sportul românesc, de la volei și baschet până la tenis. Kapelovies a descris podcastul drept o ieșire din zona sa de confort.