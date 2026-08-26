Cristiano Ronaldo explică momentul tensionat din meciul Al-Ettifaq – Al-Nassr: „Nu era vina mea”

Al-Nassr a avut parte de un start dificil în deplasarea de la Al-Ettifaq, marți seară, în etapa a treia din Saudi Pro League. Oaspeții au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 12, după eliminarea portarului Bento, iar Al-Ettifaq a profitat și a intrat la vestiare cu avantaj de 2-0, după golurile lui Ondrej Duda și Álvaro Medrán.

Cristiano Ronaldo, titular pentru prima dată după revenirea de la Cupa Mondială, a avut o evoluție discretă. Ange Postecoglou a decis să îl lase la vestiare după primele 45 de minute. În locul său a intrat Abdullah Al Khaibari.

Ronaldo a fost surprins vizibil nemulțumit în momentul în care s-a îndreptat spre vestiare, gesticulând nervos și scoțându-și banderola de căpitan.

Starul portughez a explicat, pentru o televiziune locală, ce i-a spus antrenorului la pauză.

„Îi spuneam antrenorului că nu aveam nicio responsabilitate pentru ceea ce se întâmplase. Nu puteam fi învinovățit pentru faptul că nu am marcat. Încercam să joc, să creez, dar situația s-a schimbat complet după eliminare”, a spus Ronaldo.

Atacantul în vârstă de 41 de ani a explicat că nu putea influența principalele evenimente care au dus la avantajul gazdelor.

„Primul gol a fost rezultatul unei mari greșeli a portarului, apoi a venit cartonașul roșu și, dintr-o dată, ne-am trezit să jucăm în zece. Ce trebuia să fac? Nu puteam să fiu portar, nu puteam împiedica arbitrul să îl elimine pe Bento și nu puteam marca la fiecare șut (…) Fotbalul nu este niciodată despre un singur jucător”, a mai spus el.

„Eram frustrat pentru că eram conduși cu 2-0, evident, dar nu învinovățeam pe nimeni. Spuneam doar: «Antrenor, nu era vina mea. Mi-am făcut treaba»”, a adăugat Ronaldo.

Postecoglou: „A fost o decizie pur tactică”

Ange Postecoglou a respins orice posibilitate ca schimbarea lui Ronaldo să fi fost provocată de un conflict sau de o problemă fizică.

„Nu există nicio problemă. A fost o decizie pur tactică”, a explicat antrenorul lui Al-Nassr, la conferința de presă de după meci.

Tehnicianul australian a spus că, în condițiile în care echipa evolua în zece oameni, Ronaldo nu mai putea continua în aceleași condiții, mai ales că adversarii îl marcau foarte strict.

„Cristiano vrea întotdeauna să ajute echipa în orice fel. Este extrem de profesionist și sunt foarte mulțumit să îl antrenez. Nu este vorba despre nicio accidentare. Uneori trebuie să iei decizii dificile pentru echipă, chiar și atunci când scoți un jucător care poate schimba un meci în orice moment”, a mai spus Postecoglou.

Al-Nassr a întors meciul fără Ronaldo

Decizia antrenorului s-a dovedit inspirată. Al-Nassr a revenit spectaculos în partea secundă, deși avea un om în minus.

Sadio Mané a redus diferența în minutul 74, iar Abdulelah Al-Amri a egalat trei minute mai târziu. Mané a înscris din nou în minutul 90, completând revenirea de la 0-2 la 3-2.

Prin succesul obținut, Al-Nassr a rămas cu maximum de puncte, ocupând prima poziție în clasament, după trei etape.

Ronaldo nu a mai revenit pe teren și nici nu a participat la sărbătoarea de după fluierul final.