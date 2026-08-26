Prima pagină » Sport » O nouă mutare în Premier League. Tottenham îl împrumută pe Omar Marmoush de la Manchester City

O nouă mutare în Premier League. Tottenham îl împrumută pe Omar Marmoush de la Manchester City

Tottenham Hotspur a ajuns la un acord cu Manchester City pentru împrumutul atacantului egiptean Omar Marmoush, în vârstă de 27 de ani.
O nouă mutare în Premier League. Tottenham îl împrumută pe Omar Marmoush de la Manchester City
sursă foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa
Petre Apostol
26 aug. 2026, 11:58, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Înțelegerea prevede și obligația londonezilor de a transforma transferul internaționalului egiptean în unul definitiv vara viitoare, pentru 60 de milioane de lire sterline, potrivit BBC.

Marmoush devine astfel al doilea jucător al lui Manchester City care face în această perioadă trecerea la Tottenham, după brazilianul Savio, transferat marți pentru o sumă inițială de 75 de milioane de lire.

Tottenham îi oferă rolul pe care nu l-a avut la City

Omar Marmoush a ajuns pe Etihad în ianuarie 2025, când Manchester City a plătit aproximativ 59 de milioane de lire sterline celor de la Eintracht Frankfurt. Deși venea după o perioadă excelentă în Bundesliga, egipteanul nu a reușit să se impună ca titular în atacul lui City, unde concurența cu Erling Haaland i-a limitat considerabil minutele.

În cele aproape două sezoane petrecute la Manchester City, Marmoush a bifat 62 de meciuri în toate competițiile și 16 goluri, însă de cele mai multe ori a fost folosit ca soluție de rotație în ofensivă.

Mutarea la Tottenham îi oferă șansa de a deveni unul dintre oamenii de bază din atacul echipei pregătite de Roberto De Zerbi, care își dorește un lot mult mai ofensiv pentru noul sezon.

Tottenham investește masiv în această vară

Odată cu sosirea lui Marmoush, Tottenham își consolidează ofensiva după una dintre cele mai active perioade de mercato din Premier League. Clubul londonez i-a transferat deja în această vară pe Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Jan Paul van Hecke și Savio, investițiile depășind 380 de milioane de lire sterline, potrivit presei britanice.

Marmoush urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul, iar apoi va fi prezentat oficial de Tottenham.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Rusia se confruntă cu un eșec de proporții după ce avionul care trebuia să salveze flota lui Putin a ratat testele de zbor
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia