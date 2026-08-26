O nouă mutare în Premier League. Tottenham îl împrumută pe Omar Marmoush de la Manchester City

Înțelegerea prevede și obligația londonezilor de a transforma transferul internaționalului egiptean în unul definitiv vara viitoare, pentru 60 de milioane de lire sterline, potrivit BBC.

Marmoush devine astfel al doilea jucător al lui Manchester City care face în această perioadă trecerea la Tottenham, după brazilianul Savio, transferat marți pentru o sumă inițială de 75 de milioane de lire.

Tottenham îi oferă rolul pe care nu l-a avut la City

Omar Marmoush a ajuns pe Etihad în ianuarie 2025, când Manchester City a plătit aproximativ 59 de milioane de lire sterline celor de la Eintracht Frankfurt. Deși venea după o perioadă excelentă în Bundesliga, egipteanul nu a reușit să se impună ca titular în atacul lui City, unde concurența cu Erling Haaland i-a limitat considerabil minutele.

În cele aproape două sezoane petrecute la Manchester City, Marmoush a bifat 62 de meciuri în toate competițiile și 16 goluri, însă de cele mai multe ori a fost folosit ca soluție de rotație în ofensivă.

Mutarea la Tottenham îi oferă șansa de a deveni unul dintre oamenii de bază din atacul echipei pregătite de Roberto De Zerbi, care își dorește un lot mult mai ofensiv pentru noul sezon.

Tottenham investește masiv în această vară

Odată cu sosirea lui Marmoush, Tottenham își consolidează ofensiva după una dintre cele mai active perioade de mercato din Premier League. Clubul londonez i-a transferat deja în această vară pe Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Jan Paul van Hecke și Savio, investițiile depășind 380 de milioane de lire sterline, potrivit presei britanice.

Marmoush urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul, iar apoi va fi prezentat oficial de Tottenham.