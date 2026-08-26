Ronaldinho, implicat în salvarea campioanei Franței la baschet. Planul a picat în ultimul moment

Campioana Franței traversează o criză financiară care îi pune în pericol participarea în competițiile profesioniste. Înscrierea în Betclic Élite, prima ligă franceză de baschet, i-a fost refuzată de două ori, iar marți reprezentanții clubului au fost audiați de Comitetul Național Olimpic și Sportiv Francez (CNOSF), potrivit Le Figaro.

Miza este uriașă pentru Monaco. Echipa este campioana en-titre a Franței și a câștigat ultimele patru trofee interne puse în joc: campionatul, Cupa Franței, Supercupa și Leaders Cup.

Ronaldinho, implicat într-un proiect pentru salvarea clubului

Proprietarul clubului, omul de afaceri Aleksej Fedoricsev, de origine rusă și cu cetățenie ungară, încearcă să cedeze AS Monaco Basket, după ce echipa a acumulat datorii importante în ultimele luni. Clubul este condus în prezent de directorul executiv ucrainean Oleksiy Yefimov.

O primă variantă de preluare, care îl implica pe fostul jucător NBA Jamal Mashburn, a fost abandonată definitiv.

Ulterior a apărut un nou proiect, susținut de fondul de investiții Clayton Sport din Andorra, în care era implicat și Ronaldinho. Planul trebuia prezentat marți în fața CNOSF, însă unele dintre documentele necesare ar fi fost depuse prea târziu, iar proiectul nu a mai fost examinat de comitet.

Benjamin Erisoglu, omul de afaceri francez care urma să preia conducerea clubului dacă tranzacția se realiza, l-a acuzat pe directorul executiv ucrainean că ar fi blocat preluarea. Una dintre neînțelegeri ar fi privit participația care urma să fie cedată: Yefimov a dorit vânzarea a 80% din acțiuni, în timp ce Erisoglu urmărea preluarea a 90%.

„Problema este simplă: nu voiam să-l păstrăm pe domnul Yefimov, responsabil pentru situația care a dus clubul în pragul insolvenței, în noua societate. Încearcă ei cu adevărat să salveze clubul? Nu cred”, a declarat omul de afaceri francez.

Un plan B de 10 milioane de euro

Cu proiectul care îl implica pe Ronaldinho practic scos din joc, conducerea AS Monaco a prezentat în ultimul moment o nouă variantă.

Directorul executiv ucrainean a informat CNOSF despre existența unui „nou grup de potențiali cumpărători”, care ar dispune de garanții financiare de aproximativ 10 milioane de euro. Banii ar putea reprezenta argumentul necesar pentru ca autoritățile sportive franceze să accepte înscrierea clubului în campionat.

CNOSF își va anunța decizia miercuri sau joi.

Campioana Franței, în afara primelor două ligi

Situația este critică pentru AS Monaco Basket. Clubul este, deocamdată, exclus din primele două divizii profesioniste ale baschetului francez.

Dacă CNOSF va da un verdict nefavorabil, Monaco va mai avea la dispoziție o ultimă cale de atac: contestarea deciziei în fața unei instanțe administrative din Franța.

Astfel, la numai câteva luni după câștigarea titlului de campioană a Franței, AS Monaco Basket își joacă viitorul în afara terenului. Proiectul în care era implicat Ronaldinho nu a reușit să ofere soluția așteptată, iar speranțele clubului depind acum de noul grup de investitori prezentat în ultima clipă.