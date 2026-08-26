Ebenezer Annan, noul jucător al Rapidului, vrea titlul: „Voi ajuta echipa să câștige trofeul”

„Întotdeauna vreau să fiu unul dintre cei mai buni jucători din echipă și să încerc să câștig campionatul cu echipa”, a declarat Annan, într-un interviu pentru Rapid TV, publicat miercuri.

Întrebat dacă poate promite că va ajuta Rapidul să câștige un trofeu, răspunsul ghanezului a fost categoric. „Da, pot să promit că voi ajuta echipa să câștige trofeul în acest sezon”, a spus el.

Annan a explicat că unul dintre motivele pentru care a ales Rapid a fost atmosfera din Giulești.

„Am văzut că echipa este bine organizată și că are o bază foarte mare de suporteri. Cred că asta m-a convins foarte mult să vin la Rapid”, a spus acesta.

Fundașul ghanez, care a evoluat anterior în Italia, Serbia și Franța, s-a descris drept un jucător „foarte rapid și foarte puternic”.

„Calculez cum te miști înainte să plec. Dacă văd că ești bine poziționat, nu plec. Dar dacă simt că ești puțin relaxat, atunci plec. (…) Este 50-50: feeling și matematică”, a afirmat noul jucător al Rapidului.

„Vreau să mă dezvolt”

Un alt motiv important pentru care a acceptat transferul la Rapid este dorința de a progresa.

„Pentru dezvoltarea mea. Am avut o discuție cu antrenorul și vreau să-mi îmbunătățesc calitățile și să merg mai departe”, a explicat Annan.

El a vorbit și despre perioada petrecută la Saint-Étienne, unde s-a confruntat cu mai multe accidentări, o experiență nouă pentru el.

„A fost foarte bine pentru mine, dar am avut multe accidentări pentru prima dată în cariera mea. Asta m-a afectat puțin, pentru că nu mai trecusem prin asta. A fost destul de dificil să gestionez situația, dar apoi totul s-a schimbat și am luptat să revin pe picioare”, a povestit ghanezul.

Așteptat să debuteze la Rapid în duelul împotriva campioanei

Annan este nerăbdător să debuteze în tricoul alb-vișiniu și a vorbit deja despre primul derby al echipei. Rapid joacă luni seară, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova, campioana en-titre, într-un meci contând pentru etapa a 7-a din Superliga.

„Mă aștept ca toți colegii mei să joace foarte bine și să câștigăm acest derby, pentru că ne va ajuta să fim mai motivați și să mergem înainte”, a spus ghanezul.

Născut la Accra, pe 21 august 2002, Annan a început fotbalul european la Bologna și Imolese, după care a jucat în Serbia pentru Novi Pazar, OFK Belgrad și Steaua Roșie, cu care a cucerit titlul în sezonul 2024/2025.

În sezonul trecut, la Saint-Étienne, a strâns 18 apariții în Ligue 2, acumulând peste 1.200 de minute.

Annan este internațional ghanez, cu șapte selecții, și a făcut parte din lotul formației africane pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial.

Fotbalistul a fost împrumutat de Rapid de la AS Saint-Étienne până la finalul sezonului 2026/2027, înțelegerea incluzând și o opțiune de cumpărare. Annan este cotat la 1,8 milioane de euro, conform platformei transfermakt.