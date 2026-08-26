Veste bună pentru Corona Brașov și naționala feminină de handbal. Sorina Grozav nu are nevoie de operație

Sorina Grozav s-a accidentat la umăr în partida cu Rapid București, la turneul desfășurat în urmă cu trei săptămâni și jumătate, la Brăila. Investigațiile medicale au arătat că nu există o ruptură.

„În urma investigațiilor efectuate, Sorina nu va avea nevoie de operație, ci va urma o perioadă de recuperare, în care își va recăpăta forțele pentru un sezon de foc”, se arată în comunicatul clubului Corona Brașov, miercuri.

Accidentarea reprezintă o lovitură pentru Corona Brașov, unde Sorina Grozav este una dintre principalele jucătoare, dar și pentru echipa națională. Handbalista a fost convocată de Ovidiu Mihăilă la acțiunile României din 2026 și a avut evoluții importante în EHF EURO Cup.

„Știm că Sorina este una dintre cele mai puternice jucătoare, iar la nivelul ei de profesionalism, ambiție și determinare, suntem convinși că perioada de recuperare va fi una scurtă”, mai precizează reprezentanții clubului.

Corona Brașov a câștigat medaliile de bronz în sezonul trecut din Liga Florilor. În noua ediție de campionat, urmează să debuteze vineri seară, la Zalău.

De asemenea, echipa brașoveană va juca și în preliminariile EHF European League.