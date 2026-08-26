Liga Florilor la handbal feminin pornește la drum. Campioana Gloria Bistrița dă startul noului sezon

Sezonul trecut din Liga Florilor a adus o premieră pentru handbalul feminin românesc. Gloria Bistrița a cucerit primul titlu de campioană din istoria clubului. Bistrițencele au încheiat sezonul 2025-2026 pe primul loc, cu 42 de puncte, după 21 de victorii și o singură înfrângere, devansând-o pe CSM București, care a terminat cu 41 de puncte. Corona Brașov a completat podiumul, cu 30 de puncte.

Gloria a avut și un parcurs excelent în duelurile directe cu principalele adversare. În sezonul trecut a învins-o pe CSM București în retur, 21-18 la București, după ce pierduse la limită meciul tur, 28-29.

Gloria a câștigat Supercupa României

Noul sezon a început pentru campioană cu un nou trofeu.

În weekendul trecut, Gloria Bistrița a cucerit Supercupa României, competiție care a avut loc la Bistrița. Gloria a trecut mai întâi de CSM București, scor 40-38, după prelungiri. În finală, a învins-o categoric pe CSM Corona Brașov, scor 31-18.

Pentru CSM București, sezonul trecut a însemnat pierderea titlului după mai multe sezoane în care formația din Capitală a dominat întrecerea internă.

În schimb, formația din Capitală a avut cel mai bun parcurs european din ultimii opt ani. CSM București a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor, unde a câștigat medaliile de bronz.

CSM începe campionatul cu un derby, urmând să întâlnească în prima etapă pe CS Rapid București.

Programul complet al primei etape din Liga Florilor

Miercuri, 26 august

17:30 – CS Gloria Bistrița – CSM Iași 2020

Vineri, 28 august

17:00 – HC Zalău – CSM Corona Brașov

19:30 – CS Rapid București – CSM București

Duminică, 30 august

16:00 – CSU Știința București – HC Dunărea Brăila

18:00 – SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina

18:00 – CSM Târgu Jiu – CSM Târgu Mureș

Luni, 31 august

18:00 – SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare